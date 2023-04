Romina de Gran Hermano confesó qué piensa hacer con su futuro político: "Mi cabeza está en..."

Desde que salió de la casa de Gran Hermano y tratándose de un año electoral, Romina Uhrig es mencionada día a día como una posible competidora en el suelo político, por supuesto, en el Frente de Todos.



Es que la ex Gran Hermano ya tuvo un paso en la política como diputada nacional, entre el 2017 y 2019. Antes había hecho tareas sociales en el municipio de Moreno, cuando su ex marido, Walter Festa, era intendente.



Ahora, con su salida de la casa y con la gran popularidad y conocimiento público que cosechó gracias al reality, que llegó a medir más de 30 puntos en la final y a promediar por encima de 20 durante toda la edición, su nombre está muy instalado para una vuelta.

Romina Uhrig. Foto: captura de TV.



Sobre esto, Romina Uhrig habló en una entrevista radial con La Mañana, de CNN. Allí, le preguntaron si tiene intenciones de volver a la política y, más precisamente, con pelear la intendencia de Moreno.



“No está en mis pensamientos. Mi cabeza está puesta en otros proyectos”, contestó, de manera tajante y contundente, Romina Uhrig, quien, de esta manera, descartó la posibilidad de regresar a la política.



“Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas. Hoy digo que no, porque quiero esto en mi vida”, explicó la ex Gran Hermano, que se quedó en las puertas de la final. “No voy a ser candidata”, aseguró.

Romina Uhrig, como diputada.



Por último, se encargó de aclarar algunas cuestiones por las que había sido muy cuestionada mientras estuvo dentro de la casa, todo relacionado, lógicamente, con su pasado en la política y el dinero que ganaba.



“Yo renuncié al Instituto de Previsión Social antes de entrar a GH y nunca gané 700 mil pesos como decían, en ningún trabajo ni como diputada”, desmintió Romina Uhrig en la entrevista radial.