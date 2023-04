Marcos anunció dónde vivirá Mora, la perrita que adoptó en Gran Hermano

Una de las grandes preocupaciones de los fanáticos de Gran Hermano estos días posteriores a la final, que consagró a Marcos Ginocchio como el ganador, es qué sucederá finalmente con Mora y Caramelo.



Cuando Romina salió de la casa de Gran Hermano, se generó una gran indignación en el público por la manera abrupta en la que decidió llevarse a Caramelo, sobre todo por haberlo separado de Mora.



Una vez afuera, Romina dijo que se llevaría a Caramelo y, ante la insistencia del público, que sintió una gran pena por la separación de los perritos, ofreció la posibilidad de llevárselos a los dos juntos.



Sobre esta situación, que hasta ahora parecía inconclusa, le consultaron a Marcos en su visita al estudio de LAM, que, ante las vacaciones de Ángel de Brito, tiene a Yanina Latorre como conductora.



“¿Dónde está Mora?”, le preguntaron las panelistas a Marcos. “¿Te la vas a quedar? No se la des a Romina, por favor te lo pido”, le dijo Yanina Latorre, quien en más de una oportunidad expresó su poca simpatía con la ex diputada.



“Ella tiene a Caramelo”, le aclararon las Angelitas a Yanina Latorre, quien luego explicó: “Ya sé, pero el otro día, en el Debate, ella dijo que si no los querían separar se podía llevar a los dos. Por favor, Marcos, quedate con ella. Esa perrita te ama. No la des, es tuya”.

Marcos y Mora. Foto: captura de TV.



Finalmente, Marcos tomó la palabra y aclaró cuál es la situación y qué pasará finalmente con Mora. “Ahora está con el veterinario. Están haciendo los últimos papeles. Me la voy a quedar. La amo”, comentó Marcos.



El ganador de Gran Hermano está teniendo días muy agitados, pasando por distintos programas. Es que su presencia es muy demandada por todo lo que significó el boom del reality. Por esa razón, por ahora no pudo llevarse a Mora.