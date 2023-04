Fabián Cubero explotó y contó desde cuando Indiana Cubero no ve a Nicole, su mamá

La relación entre Nicole Neumann y su hija mayor de 14 años, Indiana Cubero, parece no encontrar una luz en el camino. Los rumores sobre las fuertes peleas cobran relevancia tras cada día que pasan sin verse y ahora, Fabián Cubero, el padre de la adolescente, explotó y reveló hace cuánto tiempo madre e hija no se frecuentan.

Las suposiciones sobre un quiebre irremontable en la relación de Indiana con Nicole iniciaron en diciembre, momento desde el que la modelo y conductora no comparte fotos de la niña. La ausencia de su figura en redes sociales despertó el ojo atento de los fans y los rumores indicaron que Indiana estaba cansada del control de Nikita sobre sus decisiones alimenticias. Algunos medios aseguraron que la modelo determinaba la cantidad de calorías que tiene permitido ingerir sus hijas.

A fines del año pasado, Indiana se mudó con su padre Fabián Cubero, lo que pareció confirmar las sospechas sobre la pelea entre madre e hija. Sin embargo, ninguno de los protagonistas realizaron declaraciones respecto a la mudanza. Hasta el momento Nicole, Indiana, Fabián y Micaela Viciconte decidieron guardar las formas y mantener el silencio.

Sin embargo, el exfutbolista y madre de la niña se cansó de las habladurías y, en una entrevista para la edición digital de la revista Pronto, reveló los detalles sobre el inestable cuadro familiar que viene siendo una de las tantas comidillas de los medios durante los últimos meses.

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, contó Cubero al ser consultado directamente por el periodista, quien le insistió en el detalle fundamental: si la adolescente ve a su madre o no.

“Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante”, aseguró Cubero y consideró: “La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente”.

Luego, el exjugador de fútbol que pronto tendrá su partido de despedida en Vélez en el estadio Amalfitani, reveló detalles del nuevo día a día que vive la familia ensamblada: “Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”.

Para finalizar, aseguró que Indiana tiene contención psicológica para estar atentos a cualquier conflicto relacionado a la separación con Nicole. “Está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya. La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, expresó Cubero.