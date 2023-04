Revelaron la cifra millonaria en dólares que le habrían robado a Antonio Gasalla

La salud de Antonio Gasalla sigue generando preocupación en el mundo del espectáculo. El humorista de 82 años sufre de un importante deterioro cognitivo desde hace varios años. Esta situación de vulnerabilidad fue aprovechada por diversas personas que en repetidas oportunidades han ingresado a su domicilio bienes materiales como dinero en efectivo.

En este contexto, Ángel de Brito contó detalles sobre la millonaria suma en dólares que le habrían sustraído al capocómico de su casa. "Antonio Gasalla está atravesando un momento muy delicado de salud. No hay buenas noticias. Finalmente, lo que decidió la familia es que se realice una curatela con Antonio porque no se puede cuidar solo. Su estado fue empeorando, no está para vivir solo", comenzó informando en LAM (América TV) sobre su delicado estado de salud.

Luego, el conductor se refirió a los robos que sufrió el actor. De Brito contó que Gasalla tiene un hermano mayor, Carlos, de 88 años, que el año pasado, por problemas de salud, estuvo un tiempo alejado. "En esos cinco meses que estuvo Carlos con internaciones y cuidándose, es cuando se produjeron los robos en la casa de Antonio Gasalla. Los robos son totales. Le desvalijaron la casa a Antonio".

Acto seguido, comenzó a enumerar la cantidad de bienes sustraídos: "Obras de arte espectaculares, las que imaginen, porque las vi. Empezó el robo económico cuando Carlos desapareció y después fueron llevándose todo. Desde sus recuerdos hasta muebles antiguos, esculturas. Vitreaux que él iba comprando cuando recorría los teatros del país", agregó.

Finalmente, de Brito se metió de lleno en la cantidad de plata que faltaría de la caja fuerte. "Antonio tenía una caja de seguridad en un banco que decidió cerrarla, sacar el dinero y tenerlo en su casa. Y de ahí habrían desaparecido unos 500.000 dólares. Es lo que se calcula en efectivo. Billetes".