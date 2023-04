La jugada confesión sexual de Noe Antinelli: "Soy como Flor Vigna, me considero..."

El brote del amor entre Flor Vigna y Luciano Castro causó un sismo, un verdadero efecto sorpresa, porque nadie se lo imaginaba. Ya instalados como pareja, la bailarina sorprendió al declarar que se considera demisexual, una orientación específica, que Noe Antonelli también adoptó como propia.

En el tratamiento de la noticia en A la Barbarossa, se mostró el video en el que la talentosa cantante y actriz explicaba los requerimientos que laten en su interior para conseguir una atracción con un hombre, que se vinculan con una conexión sensorial, más allá de lo físico.

“Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que esa sensación que uno tiene se llama demisexual", admitió Florencia.

Tras escuchar esa confesión de Vigna, Noelia abogó por esa tendencia y no tuvo pruritos en aceptar públicamente que vibra en la misma sintonía para conseguir intimidad, que necesita de ese feedback con una persona, que excede a la atracción por la apariencia.

"Es independiente, una persona puede tener ese contacto en menor tiempo que otras a las que les lleva menos tiempo. El tiempo es indistinto, pero sí necesitan una conexión antes de tener relaciones", explicó Antonelli en la mesa que lidera Georgina Barbarossa.

La panelista ahondó en sus gustos personales y expresó: "Yo soy 100% demisexual, pero no sabía que existía esta categoría". Una revelación fabulosa, que se entrelaza con la capacidad actual de poner en palabras aristas poco abordadas en el pasado.

Noe Antonelli se confesó demisexual

Para graficar un poco su modus operandi, Noelia se retrotrajo a la adolescencia y armó un ejemplo: "Viste cuando vos ibas al boliche y de repente tenías una que inmediatamente tenía atracción física momentánea con un flaco. Bueno, a mí nunca me pasó".