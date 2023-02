La desagradable escena televisiva de Sergio Goycochea y Noe Antonelli

Seguramente Sergio Goycochea habrá pensado que su compañera Noelia Antonelli iba a reírse o hasta continuarle el chiste, pero eso no pasó, ya que ella quedó sorprendida y hasta visiblemente incómoda.



Todo se dio en el marco de una charla al aire en el que Antonelli estaba hablando de un “sándwich”. En ese momento, su compañero la interrumpió para hacer un comentario completamente desubicado.



“¿Usted se come 25 centímetros? ¿O no?”, le preguntó Sergio Goycochea. “Bueno”, respondió ella, con una sonrisa que denotaba algo de incomodidad. “Pero si le compramos y hacemos mitad y mitad…”, siguió el exarquero de la Selección Argentina.



En beneficio de la duda, Goycochea seguramente haya justificado puertas adentro que su intención era hablar del supuesto sándwich, aunque prácticamente nadie cree que no haya existido un doble sentido.



En ese marco, en las redes sociales repudiaron el chiste de mal gusto del conductor, haciendo hincapié en que los tiempos cambiaron y que esa clase de bromas ya no son aceptadas, ni siquiera en un marco de confianza, mucho menos en un programa de televisión.



Por esa razón, en las redes sociales se multiplicaron los comentarios de desaprobación al chiste y muchos se fueron a la época en la que era arquero incluso para cuestionar a Goycochea.

Sergio Goycochea y Noe Antonelli.



“Atajó unos penales y lo transformaron en Dios, siendo un arquero medio pelo, ahora todo lo referido a él me resulta sucio” o “era bueno bajo los tres palos producto de la mediocridad televisiva” fueron algunos de los comentarios de desaprobación. También hubo algunos que hasta lo defendieron, asegurando que no quiso decirlo con una doble intención y que siempre se muestra “respetuoso” con su compañera al aire.



Sergio Goycochea y Noelia Antonelli conducen “Todos Estamos Conectados”, un ciclo de la TV Pública que trata temas de actualidad en el que el público participa generando contenidos personales desde cualquier rincón del país.