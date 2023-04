Un exparticipante de Gran Hermano confesó qué codiciado objeto robó durante su paso por MasterChef Argentina

La participación de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) en la emisión de este lunes de MasterChef Argentina (Telefe), le dio al programa gastronómico un leve repunte en su rating, y entre los momentos que protagonizaron los exintegrantes del reality más exitoso de la televisión, se destacó la sincera confesión de uno de ellos sobre un robo al ciclo que visitaron.

La misión de los ex Gran Hermano fue ayudarles a los concursantes de MasterChef Argentina en la preparación de sus respectivos platos. Marcos Ginocchio, Nacho Castañares Julieta Poggio, Romina Uhrig, Thiago Medina y Daniela Celis; le pusieron un condimento especial a la noche del envío que conduce Wanda Nara, aportando situaciones que no pasaron desapercibidas.

Marcos, Julieta, Alfa, Nacho, Daniela y Romina tuvieron una participación especial en MasterChef Argentina. Foto: Captura TV.

Apenas ingresaron a al estudio de MasterChef Argentina, Alfa dejó en claro que ya contaba con uno de los trofeos del programa: el delantal. “Me lo robé. Cuando estuve hace muchos años, me lo llevé y todavía lo tengo”, se sinceró el exparticipante de Gran Hermano en realación a su participación en 2014 en el ciclo culinario, donde no pasó de la primera ronda. Pero eso no fue todo, después el invitado aseguró que fue el chef Donato De Santis quien le permitió llevarse el delantal.

Entre las situaciones que debieron sortear los representantes de Gran Hermano en MasterChef Argentina se destacó el susto de Daniela cuando una llamarada brotó de una sartén, mientras que Marcos pasó un mal momento al probar una buena cantidad de un ingrediente picante que había en un frasco.

Finalmente, los platos que fueron reconocidos positivamente por el jurado de MasterChef Argentina fueron los elaborados por las duplas de Estafanía y Nacho, Antonio y Thiago; y Rodolfo y Julieta.