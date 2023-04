Rating: cómo le fue a MasterChef Argentina con la participación de los ex Gran Hermano

Los números de este lunes volvieron a acompañar a MasterChef Argentina. El reality gastronómico de Telefe obtuvo un desempeño satisfactorio durante el comienzo de la semana con la participación de siete ex participantes de Gran Hermano 2022.

La presencia del campeón Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Nacho Castañares y Walter Alfa Santiago fue de gran apoyo para marcar la diferencia en el rating. El ciclo comenzó a las 22:45 con un importante piso que le dejó Pantanal, la telenovela brasileña, duplicando a su principal competidor.

Romina, Julieta y Daniela durante su participación en Masterchef. Foto: Instagram @MasterchefArgentina.

"Para hacer lo fácil un poquito más fácil y lo difícil un poco menos complicado, les doy la bienvenida a las cocinas más famosas del mundo a los participantes de la casa más famosa del mundo", comentó Wanda Nara al presentar a los ex hermanitos.

Cuando hicieron su ingreso con sus delantales blancos, Wanda le apuntó a Alfa: "Vos no tuviste ese", haciendo referencia al efímero paso que el exvendedor de autos tuvo por el reality show allá por el 2014, cuando quedó en el camino en la instancia de selección. "No pude conseguir el delantal, pero me lo robé. Cuando estuve hace muchos años, me lo llevé, me lo robé, todavía lo tengo", reveló.

El ciclo de gastronomía promedió 15 puntos, un rating más que aceptable en relación a las emisiones anteriores. Por su parte, ATAV 2 (El Trece) sigue en baja y tuvo que conformarse con 6 puntos.

Durante la velada, los participantes tuvieron que cocinar pato o pollo. Así, los participantes fueron alternando las tareas con sus ayudantes especiales generando situaciones más que divertidas.