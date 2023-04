Quién es la Miss Mundo Uruguay que estuvo en un boliche con Rusherking

Tras nueve meses de relación, Rusherking y Eugenia La China Suárez tomaron la decisión de terminar con su historia de amor. Los rumores de crisis en la pareja comenzaron luego que ambos eliminaran de sus redes sociales los románticos posteos que se habían hecho en este tiempo juntos.

Finalmente, la confirmación llegó a principios de abril. Fue la actriz quien compartió en sus redes un escrito: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió Eugenia.

La China junto a Rusher.

Por su parte, el músico escribió un comunicado muy concreto: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

En este contexto, comenzaron a surgir rumores de romances. En los últimos días Rusherking fue visto acompañado de Tatiana Luna, flamante Miss Mundo Uruguay 2023. En Socios del espectáculo (El Trece) mostraron imágenes del encuentro. "Ahí está como cuchicheándole. Este es Rusher, el del bucito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana", expresó Rodrigo Lussich. "Estudia escribanía, abogacía y además, claro, es modelo", agregó Virginia Gallardo.

Tatiana Luna. Foto Instagram @tatiluna.ok

Luego que la joven compartió su foto con el artista a través de sus redes sociales, los rumores de romance no tardaron en llegar. Fue el propio Rusherking quien se expresó furioso por las repercusiones mediáticas. "Ahora me saco una foto y tengo novia nueva, che. Qué fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca", disparó contundente el cantante.