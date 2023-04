Cinthia Fernández fue estafada con un viaje a Disney por la agencia trucha que promocionaba

Una vez más, el nombre de Cinthia Fernández quedó involucrado en una estafa, salvo que, esta vez, ella es una damnificada más. Así lo contó la bailarina en sus historias de Instagram, donde denunció que ella también fue víctima de Turismo Felgueres, la agencia trucha a la que le hizo promoción a fines de 2020, que se descubrió que engañaba a sus clientes.

Según aseguró Cinthia Fernández, la agencia de Gerardo Berra, hoy prófugo de la Justicia por estafar a cientos de personas, la convocó para organizar un sorteo de un viaje a Disney desde sus redes y la dejó sin su correspondiente pago acordado: otro viaje para ella y sus tres hijas. "Fue una movida enorme, como sortear un 0 kilómetros", recordó.

“En contraprestación a esa acción, yo tenía un viaje a Disney todo pago con las nenas”, contó la bailarina a raíz de la información que salió a la luz en los últimos días. “Me enteré por las noticias de que la empresa con la que yo trabajé, y a la cual le compré pasajes como los de Punta Cana, estafó a miles de personas y las dejaron varadas”, señaló.

“Tenía toda la ilusión del mundo, no me iba a ir este año por una cuestión de alturas, porque Franchu es muy chiquitita. Íbamos a esperar dos o tres años más, o como regalo de 15 para las niñas”, explicó, ya que sus hijas todavía son chicas como para aprovechar todos los juegos de los parques de diversiones.

La bailarina contó que todavía no pudo viajar a Disney con sus tres hijas. Instagram Cinthia Fernández.

Sin embargo, cuando quiso contactarse con los responsables de la agencia, descubrió que se habían borrado del mapa. “Le escribí un montón de mensajes, a él y a su novia Agustina que estaba encargada de todo lo mío, pero desaparecieron”, dijo, y señaló: “No solo estafaron a las personas, sino que también me quedé sin mi viaje a Disney, era mi sueño porque no conozco y mis hijas tampoco”.

La bronca de Cinthia Fernández por la estafa que sufrió

Cinthia indicó que a pesar de su impotencia y frustración por no poder cumplir con su viaje soñado, no le cabe duda de que va a poder conocer el destino gracias al producto de su esfuerzo: “Me da mucha bronca, pero no me importa porque voy a ir igual. Voy a laburar como acostumbro toda mi vida”, aclaró y cerró: “Se me rompió el corazón y la ilusión, pero lo voy a lograr”.

Esta no es la primera vez que la ex angelita queda relacionada con una movida fraudulenta. Cabe recordar que en 2020 Cinthia, como varias famosas más, fue una entusiasta promotora de las maquinitas para la piel que prometían grandes resultados a precios exorbitantes y terminaron tildadas de fraudulentas.