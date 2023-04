Yanina Latorre recuperó su cuenta de Twitter y descargó toda su furia contra los responsables

Yanina Latorre siempre está dando de qué hablar en las redes sociales. Con sus punzantes mensajes que publica a diario en su cuenta de Twitter, sumado a la información exclusiva que suele dar en LAM (América TV), la mediática siempre consigue que los usuarios de la red social del pajarito estén al tanto de sus movimientos.

Pero esta mañana sucedió algo inesperado. Twitter decidió suspender la cuenta de la esposa de Diego Latorre, la cual cuenta con más de 1.300.000 seguidores.

Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia. "¿Qué pasó con @yanilatorre ? Le suspendieron la cuenta de twitter #LAM", escribió el conductor junto a una captura de pantalla que muestra al usuario suspendido por "incumplir las Reglas de Twitter".

Pero la interrupción no duró mucho tiempo. En cuestión de horas, Yanina ya tenía control nuevamente de su usuario. "¡Ya está! Me llegó un mail. ¡Fue un error! Raro", contó Latorre.

"Me figura que no sigo a nadie! Y que tengo 18 seguidores. Pero si me meto, tengo los seguidores de siempre y también sigo a los de siempre. Raro, ¿no? ¿A alguien mas le pasó?", consultó sorprendida por lo sucedido.

Como era de esperarse, rápidamente comenzaron las especulaciones sobre los motivos de la suspensión o si existía alguien detrás de este alboroto

Desde la cuenta oficial de LAM contaron que el fandom de Aitana, la cantante y actriz española indicada como la actual pareja de Sebastián Yatra, habría sido quien estuvo detrás de la denuncia que llevó a la suspensión de la cuenta de Yanina en Twitter. Enterada, la panelista dijo: "Jajajajajaja amor. ¡Que importante soy!".

En otro tuit, El Ejército de LAM publicó varios ejemplos de una serie de mensajes celebrando el logro de la suspensión. Todos fanáticos de Aitana.

"Soy tendencia por la suspensión de mi cuenta. Me impresiona mi fama. Amoooooooor", remató Yanina.

Recordemos que Yanina aseguró que Yatra le fue infiel a Tini Stoessel, y la señalada como tercera en discordia era Aitana.