Tras el escándalo de Jey Mammon, la decisión que tomó Telefe con La Peña de Morfi que encendió las alarmas

Jey Mammon regresó este lunes a la Argentina luego de pasar unos días en España para tener un poco de tranquilidad tras el escándalo mediático que surgió luego de la denuncia por abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto.

Al llegar al aeropuerto de Ezeiza, fue recibido por periodistas que le consultaron los motivos de su viaje: “No me escapé del país”, expresó contundente. "Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina?", agregó.

"No me fui a reflexionar. Me fui de vacaciones. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer", sumó en relación a la estrategia legal que llevará a cabo.

Pero en el plano laboral las cosas están complicadas para Mammon. Después que Telefe decidiera suspenderlo como conductor de La Peña de Morfi, el artista se encuentra sin trabajo.

En este sentido, el canal optó por una suplencia en la conducción. La elección de Georgina Barbarossa en su lugar tendría un plazo, ya que la actriz también conduce A la Barbarossa de lunes a viernes.

En su momento se barajó la posibilidad de que se sumara Juan Alberto Mateyko, quien afirmó que Telefe se había comunicado con él, pero el conductor rechazó la propuesta.

Finalmente, el portal de espectáculos Gossipeame reveló que Soledad Pastorutti sería la elegida. La cantante había estado al frente del ciclo cuando Gerardo Rozín comenzó con sus problemas de salud. No obstante, la periodista Pilar Smith advirtió que esto también sería provisorio, porque "ella tiene muchos shows los fines de semana".

Jesica Cirio y Georgina Barbarossa en la conducción de La Peña de Morfi.

En este complejo contexto, Telefe decidió sacar al programa de su estrategia digital. Cuando uno ingresa en la página web oficial, en la lista de programación no aparece el nombre del programa. A su vez, en las redes sociales, el canal decidió darle menos promoción.

Esto se debe a que la imagen del ciclo se encuentra muy asociada al del músico. De todos modos, todavía no se habla de levantar el programa. Esperarán ver como se siguen desarrollando los hechos para tomar una decisión definitiva al respecto.