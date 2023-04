Juan de Gran Hermano contó lo que cobran sus ex compañeros por cada publicidad

La vida después del reality no siempre brilla por sus beneficios, por sus secuelas alegres. Muchos de los participantes de Gran Hermano se diluyen y deben regresar a su cotidianidad, como en el caso de Juan Reverdito, quien expresó su indignación con sus compañeros y con la producción.

En una entrevista con un Radio Tu, el taxista acudió a la honestidad brutal para graficar su presente, que dista de una inyección económica poderosa por su paso por el programa más visto de la televisión argentina en años, con todo lo que eso presume.

En ese raid de confesiones, Juan apuntó contra sus ex colegas del encierro voluntario en la casa más famosa y describió un dato muy picante, que infiere al monto que perciben aquellos que lograron más notoriedad. “Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, gritó.

En contraposición, Reverdito explicó su vida diaria, que se configura con el trabajo a destajo arriba de su vehículo: “Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”.

Eso derivó en una queja contra la producción por la ausencia de convocatoria a los debates y a programas satélites de Telefe: “Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”.

Sobre esa afluencia de participantes a diferentes ciclos, como en los casos de Alfa, Julieta o Nacho, Juan bramó: “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”.

Y cerró con sus dificultades financieras, por lo cual Reverdito confesó: “Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”.