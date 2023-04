Cómo fue la noche de fiesta que compartieron Marcelo Tinelli y... ¡Marcelo Gallardo!

Uno de los encuentros menos esperados se dio el jueves por la noche, cuando Marcelo Tinelli y Marcelo Gallardo, entre otras figuras, coincidieron en una fiesta exclusiva por la apertura de un nuevo restaurante en Palermo.



El nuevo y exclusivo local gastronómico tiene como particularidad una ambientación que transporta a los asistentes a la ciudad de París, a través de un viaje lúdico del mítico Moulin Rouge.



Por su parte, Marcelo Tinelli llegó al restaurante acompañado por su primo Luciano “El Tirri”, con quien comparte muchas de sus salidas nocturnas. Mientras prepara su regreso a la televisión, en la pantalla de América, el conductor se divierte en la noche porteña.

Marcelo Tinelli, junto a El Tirri, en la inauguración de un nuevo restaurante de Palermo, en donde coincidió con Marcelo Gallardo.



El conductor está ultimando detalles de lo que será la vuelta del Bailando por un Sueño, que, si bien no lo tendrá como conductor este año, continúa siendo él quien diagrama todo lo relacionado con participantes e integrantes del jurado.



En tanto que el ex entrenador de River Marcelo Gallardo disfrutó también de la degustación de diferentes platos de la carta, además de brindar con una variada propuesta de coctelería del nuevo local gastronómico, creado por Martín Brenna.



El director técnico, luego de terminar su contrato con River a fines de 2022, permanece sin trabajo, por supuesto que no por falta de propuestas. Incluso, se habla de una posibilidad concreta de llegar a la Premier League a mitad de año.

Marcelo Gallardo, en la inauguración de un restaurante de Palermo, donde también estuvo Marcelo Tinelli.





Por supuesto que Marcelo Tinelli y Marcelo Gallardo no fueron los únicos famosos que se hicieron presentes en el restaurante recién inaugurado, dado que también pasaron por allí Nicolás Occhiato, Diego Leuco, Ángel de Brito, Nacho Viale, Lourdes Sánchez y Yanina Latorre, entre otras personalidades destacadas de la farándula y el medio.



Asimismo, también se pudo ver en la apertura a Flor de la V, Lourdes Sánchez, María del Cerro, Meme Bouquet, Guido Záffora, Momi Giardina, Gastón Soffriti, Cande Molfede, Pía Shaw, Maite Peñoñori, Nacho Elizalde, Franco Masini, Pampito y Fran Stoessel, entre otros.