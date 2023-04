Sorpresa total: las pruebas de la reconciliación de la China Suárez y Rusherking

La separación entre la China Suárez y Rusherking fue una sorpresa para todo el mundo de la farándula y se convirtió rápidamente en una de las tendencias en redes sociales. La pareja, que se veía muy enamorada, anunció su ruptura a través de sus perfiles personales pero todo parece indicar que podría haber una reconciliación.

Las pruebas de un nuevo acercamiento entre las dos figuras juveniles fueron deslizadas por la mano investigadora de Juariu, la popular stalker del mundo del espectáculo. La creadora de contenido digital compartió una serie de historias, donde comentó sus sospechas y sembró la expectativa entre los fanáticos de la pareja.

“Paso por aquí para decir que la China borró el posteo de la separación”, escribió la tucumana en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 700 mil seguidores. Además, Vicky Braier analizó las últimas historias compartidas por Rusherking y María Eugenia, que parecen indicar que las diferencias entre ambos habrían quedado atrás.

Las imágenes publicadas por Thomas Nicolás Tobar y la China denotan que ambos estuvieron en el mismo hotel. El primer registro que mostró fue la captura de un video del trapero en la que se ve un piso y, el segundo, se trata de una foto de la actriz, en donde se observa un piso parecido.

Con esa información, Juariu se preguntó: “¿Será el mismo piso que este? Puede ser o no…”. Luego, especificó: “La China está en el Bowling de un hotel. Si no me equivoco dice ‘Bowling Sofitel’”. Sin embargo, el perfil de Instagram Gossipeame aseguró que la sospecha es infundada y que ambos famosos no estuvieron juntos durante el fin de semana, sino que la ex Casi Ángeles viajó por su cuenta. “No está en Uruguay con Rusher, está en el Sofitel de Cardales con su booker y amiga Carito Nolte”, indicó la influencer Pochi en su cuenta de espectáculos.

El alojamiento de lujo donde la joven actriz decidió pasar unos días se encuentra a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los detalles de las páginas de viajes más reconocidas, el valor de una noche en el hotel ubicado en Campana oscila entre 60.000 y 70.000 pesos y cuenta con todos los lujos para deleitar a sus visitantes: saunas, templo de duchas, tratamientos relax y un sauna seco. Además de la sala de bowling, tiene canchas de tenis, fútbol, biblioteca, náutica y paseos en bicicleta.

El escándalo por la separación entre María Eugenia y Rusher inició hace poco más de una semana y ambos se expresaron sobre la inesperada decisión en sus redes sociales. La actriz había escrito: “Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

En tanto, el cantante de género urbano hizo lo propio: “Quería contarles que con Euge ya no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, expresó.