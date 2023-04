Nicolás Occhiato reveló cuál fue el pedido especial que le hizo Marcelo Tinelli

Si hay alguien que está teniendo un excelente momento profesional es Nicolás Occhiato. Y, lógicamente, ante su gran presente, hubo alguien que se interesó en él y en su trabajo. Ese fue Marcelo Tinelli.



Consulta por LAM, el conductor y creador de Luzu TV contó detalles de una reunión que tuvo con el nuevo gerente de programación de América. “No fue una reunión. Fue un asado. Él hace rato que quería venir a comer un asado. Siempre que como los sábados con mis amigos, me había dicho: ‘Un día quiero ir’. Y se vino a comer un asado con mis amigos”, comentó.



“Nos cagamos de risa. Estuvo muy divertido. Nos contó un montón de anécdotas. Imaginate que nosotros nos criamos y crecimos mirándolo a él”, agregó Nicolás Occhiato, demostrando su admiración por él.



“Vuelve el Bailando en América y esto de hacer un detrás de escena con streaming. No sé si lo charlaron con Marce. Es una posibilidad”, le dijo el cronista. “Sí, él me lo comentó, que tenía ganas de hacer eso y me preguntó. La realidad es que yo hoy no tengo mucho tiempo para destinar a otro proyecto tan grande como ese”, contestó.



Ante la pregunta sobre si el plan de Tinelli incluiría la plataforma de Luzu TV, Nicolás Occhiato explicó: “No sé si la plataforma es Luzu. Yo creo que él quiere armar su propia plataforma. Igual, no sé, pero me contó lo que quería y está muy bien”.



“Obviamente que yo le dije: ‘Todo lo que te pueda brindar de conocimiento o de mi punto de vista, contá conmigo. Porque yo le estoy muy agradecido. Me dio la oportunidad que de otra forma no hubiese tenido. De hecho, después de ahí me empezaron a dar la oportunidad de conducir en televisión de aire, porque hasta ahí yo solo conducía en canales de cable”, añadió Nicolás Occhiato.

Nicolás Occhiato habló del asado que compartió con Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



Por último, el creador de Luzu TV y conductor se deshizo en elogios hacia Marcelo Tinelli y confesó cuánta influencia tuvo no sólo en él, sino en todos aquellos que hoy por hoy generan contenidos de las formas que no son las tradicionales.



“Siempre le voy a estar muy agradecido. Por eso y por la influencia que generó en todos los que generamos contenido. Hay mucha influenciar. Entonces, en forma de agradecimiento y de cariño, le dije: ‘Estoy para aportar desde mi lugar y del tiempo que tengo, lo que necesites’, pero desde ese lugar”, concluyó.