Los peores días de Zulma Lobato: internación y desesperado pedido de ayuda

A pesar de su momento de enorme popularidad, los últimos años en la vida de Zulma Lobato no son para nada fáciles y muchos menos felices. A sus problemas económicos, le sumó en los últimos días complicaciones de salud.



Es imposible disociar una problemática de la otra, ya que se le dificultad demasiado reponerse en el aspecto económico, dado que por sus afecciones de salud no le quedó otra alternativa que alejarse de los medios.



Hace una semana, en plena Pascua, luego de salir de una misa, Zulma Lobato sintió un fuerte dolor abdominal, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital público de la ciudad Vicente López.

Zulma Lobato. Foto: @zulmalobato.





Allí se le realizó una tomografía, además de otros estudios, con el objetivo de determinar a qué se debía esa dolencia aguda. Finalmente, luego de varias horas internada, fue dada de alta y regresó a su casa para continuar con los cuidados pertinentes.



Atrás quedaron los años de éxito, de fama y de popularidad para Zulma Lobato, que hoy por hoy no le encuentra una salida clara a los problemas económicos, dado que tampoco tiene demasiadas alternativas para salir de la difícil situación.



En su momento, le pidió ayuda a L-Gante la idea de grabar juntos “Hasta el Maipo no paro”, la canción con la que se ganó el cariño de la gente hace años, pero no recibió respuesta del cantante de cumbia 420.

Zulma Lobato. Foto: @zulmalobato.



A pesar de algunas presencias que su representante le consiguió, la situación de la mediática no mejora. Ni siquiera el juicio que le ganó a Crónica TV pudo resolver sus problemas de economía.



Incluso, Zulma Lobato llegó a recibir una compensación económica por haber sido hostigada durante la última Dictadura Militar, pero ese dinero sólo le sirvió para saldar deudas que arrastraba desde hacía tiempo.