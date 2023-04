El terrible llanto en vivo de Mariano Martínez al hablar de sus hijos: qué le pasó

La Peña de Morfi es el ciclo más visto de los domingos y, semana a semana, el público puede ver a sus estrellas del mundo del espectáculo en entrevistas a corazón abierto que estremecen las sensaciones tanto de sus protagonistas como de los televidentes. Esta vez fue el turno de Mariano Martínez, quien lloró en vivo al hablar de sus hijos.

El mano a mano con Georgina Barbarrosa, la conductora temporaria del ciclo de Telefé tras la escandalosa salida de Jey Mammón por la denuncia de corrupción de menores, tuvo gran repercusión entre el público, de la mano de un sentido momento en el que Martínez se permitió desplegar su sensibilidad y llorar ante cámara.

“Estar con mis hijos es lo que me hace más feliz”, contó el actor que protagonizó importantes novelas a lo largo de su carrera, lo que le valió el cariño de la gente. No es la primera vez que Mariano se expresa sobre sus tres pequeños, Olivia, Milo y Alma, con quienes tiene un vínculo muy cercano y especial. Por eso, los menores suelen aparecer en las redes de su papá de manera cotidiana.

Alma es la más pequeña y nació en el 2017 fruto de su relación con Camila Cavallo. En relación a la niña, el actor le contó a Georgina: “El otro día Almita me decía ‘¿vos estuviste cuando yo nací’? Le dije que sí y le digo ‘¿sabés que el cordón que te unía a mamá lo corté yo?’. Me dijo ‘¿en serio? Te amo’. Me mata”.

Con la entrevista avanzada, una preparación especial por parte de la producción tomó por sorpresa a Mariano y el momento emotivo no tardó en llegar. Sucede que es sabido que la canción de Abel Pintos llamada Sin principio ni fin es muy importante para el protagonista de Esperanza Mía, ya que el tema acompañó el parto de Alma.

Ansiosa, Georgina anticipó la sorpresa y dió pie a la banda del ciclo para que interpretara el hit de Abel Pintos: “Sabemos que esta canción es importante para vos, así que la tenemos preparada”, expresó. Mariano Martínez, muy conmovido, derramó lágrimas al recordar el nacimiento de su nena más chica y, para cuando el conjunto terminó de tocar, el galán de las telenovelas seguía con los ojos empapados.

Entre aplausos, Martínez comentó a modo de chiste: “Qué difícil llorar en tele”, mientras se secaba las lágrimas. Georgina, también muy conmovida por la reacción del actor, se levantó a brindarle un abrazo y le preguntó: “¿Qué te pasó? ¿Hiciste un flashback para el pasado?”.

“Es emoción porque amo a mis hijos y amo a mi hija. Es un tema que me sensibiliza”, admitió, en lo que la conductora le ofrecía pañuelos de papel. Tras recordar un poco de todo lo vivido, Mariano aseguró que “el presente es re lindo y lo que vale es el presente” y felicitó a la banda por la interpretación: “Me encantó, eh”, dijo bromeando sobre el motivo de su llanto.