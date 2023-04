Así fue el festejo de cumpleaños de Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez

Camila Cavallo, la ex pareja de Mariano Martínez, cumplió 29 años y mostró parte de su celebración, que eligió compartir junto a su familia, especialmente con Alma, la hija que tiene en común con el actor.



En su cuenta de Instagram, Camila Cavallo compartió imágenes de su festejo y, además, expresó toda su emoción y agradecimiento para quienes la acompañan día a día, aunque en algunos casos sea a la distancia.



“29 son mejores. Gracias a cada uno de los que estuvieron presentes en este día tan especial para mí. Los amo mucho”, escribió la ex pareja de Mariano Martínez en un posteo en el que subió varias fotos posando junto a la torta de cumpleaños en compañía de su hija.



“Nueva vuelta al sol y con metas y objetivos por cumplir. Orgullosa de los vínculos sanos que la vida me regala, que me hicieron pasar una noche muy hermosa”, comentó en un siguiente posteo en el que subió un video en el que se la ve muy feliz.



“Me vi rodeada de personas increíbles que fui cruzándome en esta vida y que tengo la fortuna de que sean parte de ella”, agregó luego Camila Cavallo en la misma publicación, que se llenó de mensajes de saludos de cumpleaños.



Entre esos saludos estaban los de Majo Martino, Melody Luz, Maypi Delgado, entre otros. “Extrañé a mis hermanas y amistades, que la distancia impide tenerlas cerca físicamente, pero que con la tecnología me hicieron sentir que las tenía cerca”, expresó.



“Gracias por estar en las malas para apoyarme y en las buenas para celebrar conmigo. Que sea un año de transformación y evolución”, cerró la publicación Camila Cavallo, por su cumpleaños número 29.



La modelo y Mariano Martínez tuvieron una intensa relación, en la que al poco tiempo de empezar su noviazgo anunciaron que estaban esperando a Alma. Luego, se terminaron separando apenas arrancó la cuarentena por el Coronavirus.

Camila Cavallo, junto a Alma, la hija que tiene con Mariano Martínez. Foto: @camilacavallo.

Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez. Foto: @camilacavallo.

Camila Cavallo, la ex de Mariano Martinez, festejó sus 29 años. Foto: @camilacavallo.