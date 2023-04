Marixa Balli y Nazarena Vélez contaron las razones de su “odio”

La presencia de dos panelistas con una enorme trayectoria dentro de la farándula como lo son Marixa Balli y Narazarena Vélez es solamente un lujo que sólo puede darse en LAM. Y es que, desde que ambas se convirtieron en angelitas en su debido momento, las diferentes anécdotas que comparten no tienen desperdicio alguno.

Lo que muchos quizá desconozcan es que, en su momento, Marixa Balli y Narazarena Vélez estuvieron enemistadas. Un cortocircuito que ya quedó atrás, pero que refresca la memoria cada vez que se aprecia lo bien que se llevan hoy.

La Cachaca fue la última que se incorporó al panel de Ángel de Brito en LAM durante el pasado mes de diciembre, y ahora que comparte camarín con la madre de Barbie Vélez reflotaron la pelea retro que hace años las había distanciado.

Todo ocurrió mientras hablaban del Bailando 2023 y de Brito bromeó con la forma en la que Nazarena Vélez aprendió a insistir en sus preguntas, evolución que notó desde que ella se desempeña como panelista. Ante esto, Marixa Balli la elogió: "Ahora somos compañeras, compartimos camarín, y me encanta".

"La verdad es que pensé que se iban a matar", agregó picante el conductor de LAM, a lo que la morocha se sinceró mirando a su compañera y le dijo "Perdimos mucho tiempo enemistadas". Ante esto, la productora de teatro respondió: "Sabés que sí...".

Cuando Ángel le preguntó por qué estaban peleadas, Marixa Balli respondió: "Por muchas situaciones. Ella tenía una versión de que yo dije una cosa... ¿Viste esos teléfonos descompuestos?... Y en ese momento yo tampoco podía decir otra cosa... uno a veces está en un canal, está trabajando y...".

El picante pero muy divertido ida y vuelta entre Nazarena Vélez y Marixa Balli.

Al no ser muy clara en la cuestión, Marcela Feudale pidió que profundicen la historia, pero fue de Brito que terminó explicándolo. "Fue por un ex de Nazarena... por Hernán Caire, que fue un ex de esa época. Ahí fue que se dio el cortocircuito", dijo.