Marisa Brel contó cómo fue la difícil convivencia que tuvo con Leo Montero

Marisa Brel estuvo como invitada en el piso de LAM durante la jornada de este viernes. Allí, la panelista y periodista repasó su extensa carrera y contó varios detalles ocultos sobre su vida profesional, confesando la mala experiencia que tuvo al trabajar con Leo Montero.

Si hay que hablar de personajes que resultan ser empáticos y muy cálidos dentro de la pantalla chica, sin dudas que uno de los ejemplos recae en la bondad que desprende Marisa Brel, quien ha sabido ganarse el cariño de todos los televidentes.

Lo cierto es que la periodista lleva muchos años de trayectoria dentro de la TV, comenzando en Indiscreciones y recorriendo desde entonces varios programas hasta convertirse en una clásica analista de Gran Hermano.

Pero en medio de todo este extenso currículum dentro de la pantalla chica, la periodista tuvo una breve pero mala experiencia. Fue hace ya muchos años y trabajando en AM, el programa de Telefe que era un éxito y en aquel momento estaba a cargo de Leo Montero y Verónica Lozano.

Consultada por Ángel de Brito sobre la experiencia más fea que tuvo, Marisa Brel no tuvo reparos en sincerarse y confesar: "Fue Leo Montero. No me sentí cómoda trabajando con él, sí con Vero Lozano que es todo lo que está bien".

Luego contó lo vivió en ese tiempo que estuvo allí: “En pleno invierno, el muchacho ponía el aire a 25 grados bajo cero y nos congelábamos todos. Yo estaba haciendo mi tratamiento in vitro, no me sentía bien y, como buena sagitariana y siempre la voz del pueblo, le decía ‘Leo, ¿podés poner el aire un poco más alto?’, estaban todo enfermos, con angina y él decía ‘no, no’. No le importaba nada, solo él y nada más que él”.

Marisa Brel habló de la mala experiencia que tuvo trabajando con Leo Montero.

Y continuó: “Y al mes, que yo vivía enferma, me fui. Cuando no soy feliz en un lugar, me voy. Todos me entendían y todos lo sufrían, pero nadie hablaba. El programa estaba buenísimo, a mí me encantaba, pero la verdad la pasé mal, sentí que no era buen compañero”.