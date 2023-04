Preocupa la salud de Carmen Barbieri: "Tengo que tomar cinco pastillas para..."

Una vez más, la salud de Carmen Barbieri es tema de conversación en su programa de Ciudad Magazine. Al abrir Mañanísima, la capocómica contó que nuevamente tiene herpes zóster, una erupción en la piel llamada popularmente “culebrilla”, que puede desarrollar cualquier persona que haya tenido varicela.

"Siempre algo me tiene que pasar. Tengo otra vez el herpes zoster. Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron", contó Carmen Barbieri a sus compañeros de equipo, antes de mostrar su cuello enrojecido.

“Empieza como un sarpullido, le dicen culebrilla”, explicó la conductora, y agregó los incómodos síntomas que produce: “Sentís como que te picó algo y después te arde que no se puede creer”. La mamá de Fede Bal advirtió que es importante no dejarse estar y “tratarlo a tiempo porque empieza a avanzar”.

“Tengo un poco de fiebre y me duele un poco la garganta”, dijo también Barbieri, que en 2020 había sufrido un cuadro severo de herpes zóster que le comprometió los ojos. En ese momento, las impresionantes imágenes de su rostro inflamado, rojo y casi paralizado por la culebrilla, circularon en los medios.

Carmen Barbieri mostró cómo la afectó el herpes zóster. Captura TV.

“La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias. Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tuve 10 días con tratamiento y salí adelante", rememoró Barbieri, e indicó que encaró el problema tanto desde la medicina alopática como desde sus creencias: "Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico".

La horrible experiencia de Carmen Barbieri en 2020

“El médico me dijo que tengo un estrés post-traumático. Si vos tuviste varicela y tenés un estrés o un disgusto muy grande, como yo, que toqué fondo, el virus se reactiva y te sale una culebrilla. Me está atendiendo un dermatólogo, un oftalmólogo y un infectólogo”, contó Carmen, dos años atrás, cuando el virus le desfiguró la cara por unos días.

“Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida. Me desperté como si me hubiera agarrado con un boxeador”, describió la pobre Barbieri en plena cuarentena, cuando atravesaba un duro momento personal ya que a su hijo le habían diagnosticado cáncer.