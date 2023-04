Guillermina Valdés contó quién se mudará del edificio donde viven con Marcelo Tinelli

A casi un año de confirmarse la separación con Marcelo Tinelli, con quien estuvo casi una década, Guillermina Valdés volvió a hablar de la relación actual con el padre de su hijo Lolo, en el marco de rumores que aseguran que hay rispideces entre ellos.



“¿Cómo estás con Marcelo?”, le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo a Guillermina Valdés. “Con Marce estamos súper bien. Se hablan de tantas cosas, pero no. De hecho, el 18 le vamos a festejar el cumple a Lolo, así que estamos muy bien”, aseguró.



Desde hace algunas semanas se habla de la posibilidad de que se mude del edificio en el que también vive el conductor y hoy gerente de programación de América. “Estoy viviendo ahí, sí, por un tiempo más. Vivimos en dos departamentos diferentes y cada uno tiene su independencia, pero en algún momento alguno de los dos se va a mover. O no, no sabemos. Por ahora, quizá sea yo”, explicó.



No obstante, no fue el único tema por el cual le consultaron a la empresaria desde Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, sino que también se le consultó por sus fugaces romances en este comienzo de año.



“Sigo sola y no lo digo mal. Sigo sola y estoy contenta. Estoy bien”, comentó Guillermina Valdés, que ya sabía hacia dónde irían dirigidas las siguientes preguntas: a su affaire con Santi Maratea y con Javier García.



Sobre el influencer, la ex de Tinelli dijo: “Somos conocidos. ¿Cuánta gente se conoce en el ambiente?”, repreguntó Guillermina. “Mucha”, contestó el notero de Socios del Espectáculo. “Bueno, salís a comer con alguien conocido y ya está”, siguió la actriz.

Guillermina Valdés sigue viviendo en el mismo edificio que Marcelo Tinelli. Foto: @guillevaldes1.



En cuanto al hecho de haberse visto con Santi Maratea el pasado 14 de febrero, Guillermina Valdés reconoció que fue un error. “Ahí la pifiamos, porque no teníamos nada que ver con San Valentín y aparecimos ahí. No nos dimos cuenta”, sostuvo.



Por otra parte, también Guillermina Valdés fue relacionada con Javier García, arquero de Boca. Con él, en cambio, sí reconoció algo más. “Lo vi una vez, ya lo dije. Está cerradísimo, pero también, buena onda”, comentó.