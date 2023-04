Eduardo Feinmann, durísimo contra Dady Brieva: "Personaje nefasto, es el peor de..."

Luego de que comenzaran las especulaciones en torno a una posible candidatura a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Dady Brieva le manifestó todo su apoyo y Eduardo Feinmann salió a destrozarlo.



Es sabido que, desde hace tiempo, el periodista y el actor están enfrentados por cuestiones políticas y parados completamente en veredas opuestas. De hecho, Eduardo Feinmann fue muy crítico de él cuando estrenó su programa en C5N, “Peronismo para Todos”.



“Ah, mirá vos, ¡qué tipo caradura!”, había expresado Eduardo Feinmann al aire cuando se estaba hablando del formato del ciclo que lleva al frente Dady Brieva en la pantalla de C5N, a fin al Gobierno Nacional.

Eduardo Feinmann fulminó a Dady Brieva. Foto: capturas de TV.

En consecuencia, no es para nada nueva la disputa entre el conductor de LN+ y el actor que tiene su programa en C5N. En más de una oportunidad se tiraron con munición gruesa, por lo que la batalla verbal entre ellos viene de larga data.



Mientras se hablaba de la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente a las próximas elecciones presidenciales, ante la insistencia de muchos dirigentes peronistas y de la militancia, principalmente, Eduardo Feinmann volvió a mostrarse en la vereda apuesta.



“Apuntan contra la oposición porque dicen que como no la pudieron matar, la quieren destruir anímicamente para no ser candidata”, comentó Eduardo Feinmann en la mañana de este viernes en Radio Mitre.

Eduardo Feinmann. Foto: captura de video.

No obstante, no sólo cuestionó a la actual Vicepresidenta, sino que también tuvo palabras muy duras contra Dady Brieva, quien nuevamente se mostró a favor de una posible candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia.



“Dady Brieva es un personaje nefasto. Es el peor de los Midachi”, dijo Eduardo Feinmann en Radio Mitre, en referencia al trío humorístico que conformó junto a Miguel Torres Del Sel y El Chino Darío Volpato y que nació a principios de la década del 80.