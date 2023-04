Miranda! reversionará "Perfecta" junto a dos artistas del momento

Una gran sorpresa se llevaron varias personas este miércoles en las redes sociales, cuando Miranda! anunció que el próximo martes 18 de abril a las 21 horas (horario Argentina), saldrá la nueva versión de "Perfecta" junto a dos artistas argentinos que están arrasando en la industria musical.

El dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas, ha colaborado en los últimos meses con diversas figuras de la música, como Lali Espósito, Cristian Castro, Emilia Mernes, Bandalos Chinos y muchos más. Y al igual que Bizarrap, cuando Miranda! anuncia una nueva colaboración, el internet estalla. Y eso pasó este martes, cuando el dúo musical compartió la noticia de que María Becerra y FMK serán parte de la reversión del hit del 2007.

María Becerra colaborará con su voz en la nueva versión de "Perfecta". Créditos: Instagram Mirandaenvivo.

"¡Comunicado importante desde la gerencia del hotel Miranda! Abriremos las puertas de nuestro bello jardín muy pronto..." fue el comienzo del mensaje que compartió Miranda! en Instagram. El dúo publicó una serie de imágenes, dónde se puede ver a María Becerra podando un arbusto y a FMK cortando el pasto; para dar la gran noticia.

La publicación, que fue compartida hace menos de un día, ya alcanzó los 86 mil me gustas en Instagram y más de 3247 comentarios que celebran la nueva apuesta musical que hizo Miranda!. "No puede ser. No puedo esperar tanto", "Me desmayo", "Los amo"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

FMK también participará en la reversión del famoso tema. Créditos: Instagram Mirandaenvivo.

En Twitter, el anuncio tuvo la misma repercusión: los retweets y los me gustas no paran de subir en la red social del pajarito.