Fabián Vena, sobre la ficción en la TV argentina: "Está muy difícil y a horas de la extinción"

Fabián Vena es uno de los actores que decidieron transmitir todos sus conocimientos para con sus alumnos, a través de la docencia. Es que con muchísimos éxitos en su haber, tanto en la televisión, con su inolvidable papel de Mauricio Doval en Resistiré, como en el cine, con la reciente Yo nena, yo princesa, o en el teatro, con su premiado unipersonal Conferencia sobre la lluvia, Fabián Vena ha transitado todos los roles dentro de la actuación.

Según la RAE, la palabra actor significa "persona que interpreta un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva" y Fabián Vena no solo cumple a la perfección con esa definición, sino que además sus actuaciones han sido destacadas en todas sus opciones y facetas.

Sin ir más lejos, con Conferencia sobre la lluvia, su unipersonal, que no solo lo protagoniza, sino que además lo produce y dirige, Fabián Vena fue convocado y se presentó en el 2019 en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Este destacado y prestigioso encuentro que ha convocado a los mejores de la literatura y personalidades destacadas de las distintas ramas del arte, vio esta obra que ahora llegará a Mendoza para darle apertura a la primera edición del Festival de Unipersonales -este jueves, a las 21.30 en el Teatro Mendoza-.

En diálogo con MDZ, Fabián Vena habló sobre esta reconocida obra que narra la historia de “un bibliotecario que intenta dar una conferencia y divaga ágilmente entre el humor y los libros que marcaron su vida. Navega entre sus amores y sus autores favoritos, en un viaje fluido y profundo por las palabras”. Además reflexionó sobre el presente de la ficción en el país y sobre cómo la actuación puede sobrepasar al actor que realiza un personaje.

- ¿De qué se trata esta obra que ha sido tan premiada y reconocida?

- Es un texto de Juan Villoro, un artista mexicano muy reconocido en el mundo literario y del teatro. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando estrenamos en Buenos Aires y ahí adelantamos el estreno a la Feria del Libro para que él esté presente. Fue una noche maravillosa porque los autores no están acostumbrados a recibir un aplauso ya que generalmente terminan sus libros en soledad. Es una obra preciosa, muy original porque no hay muchas obras que hablen sobre la cultura de los libros y el arte maravilloso de la literatura.

Es una obra muy original porque involucra a los libros y a la belleza del idioma castellano en un recorrido bien teatral. En los monólogos siempre es muy importante encontrar la convención y estar relajado, tranquilo escuchando durante una hora a una persona.

Fabián Vena dijo presente en la redacción de MDZ.

- ¿Cómo es tu relación con la literatura?

- Enorme. No así en el último tiempo que solo puedo leer materiales técnicos. Mi enamoramiento con este espectáculo tiene que ver con eso. Tengo una cantidad de años que me permite ir a una época en donde la literatura era la fuente de inspiración. Más allá de la cantidad de libros que he leído era la actitud de desarrollar la imaginación a través de esos libros.

- ¿Cómo decidiste dirigir la obra, además de protagonizarla?

- La dirección sabía que estaba en la puerta de al lado de la docencia. Jamás en mi vida imaginé que iba a dar clases o dirigir, pero más de 35 años ejerciendo mi rol de actor, que me lo enseñaron muy bien, y quise poner eso mismo en práctica. Cuando surge el unipersonal, al que me resistía, me enamoré por completo del texto y quise actuarlo, dirigirlo, producirlo y lograr que se entere la mayor cantidad de gente posible que hay un texto en donde hay un homenaje al lector. Me pareció piola que mi primera dirección no tenga problemas de horarios ni con el elenco. Entonces terminaba el ensayo y luego en casa me marcaba cosas y preparaba el ensayo siguiente.

- ¿Cuál sentís que fue tu momento más centrado o el momento en donde podes decír "llegué al éxito"?

- Podría nombrar alguna, pero no dejaría de nombrar muchas pero siempre pienso que mañana va a ser mejor. Nombrar algunos clásicos, con Alfredo Alcón en el San Martín, Edipo en el Centro Cultural Cooperación, teatros que tienen una corriente de teatro clásico, son obras que pude hacer con mayor libertad porque hice un Romeo y Julieta con 20 años. Son obra del aprendizaje y de la experiencia, los años de entrenamiento y todas las obras me han llevado a fortalecerme y lograr un trabajo que te deje conforme. Resistiré fue una de las novelas más exitosas de la televisión argentina y se quedó con el Martín Fierro de Oro.

- ¿El teatro quizás sea lo que más te cautiva, pero cómo comenzó tu relación con la TV?

- Mi formación es puramente teatral. Cuando tomé la decisión de formarme como actor, la TV era mal vista en cuanto al teatro. La televisión llegó de manera coordinada de suerte, tiempo y espacio. Era muy joven, pero ya tenía las bases muy sólidas de ser actor. Cuando me di cuenta que podía acceder a la TV sin abandonar ninguna bandera de creatividad, formación y ética laboral me di cuenta que estábamos ante algo muy poderoso. Lo noté luego de algunos programas y que en una gira nacional cuando vi que la convocatoria era a través de la TV porque me conocían por eso y la gran llegada que tiene. Eso me genera mayor responsabilidad en cuanto a la exposición y a lo que hay que contar. Siempre vi a la televisión con altas posibilidad expresivas y de altísima llegada a la gente.

- ¿Cómo ves la producción de ficción actual en Argentina, teniendo en cuenta el avance de plataformas o la compra de productos a países como Turquía o Brasil?

- Ese cambio es terrible, pero es ineludible. Hay algo de la transformación que va generando en la sociedad y el mundo, hoy la televisión practicamente está muerta en cuanto a una gran producción artística y poner energías sobre los autores, directores, el elenco, un director artístico, todo ha desaparecido. Está muy difícil y a horas de la extinción, sobre todo en términos creativos, pero aparece el mundo de las plataformas. El año pasado hice 4 o 5 series, una más impresionante que la otra. Hay un periodo de transición muy grande y hay que ver en qué deriva.

Soy un bendecido absoluto de poder llevar adelante un oficio que tiene que ver con mi vocación. Poder vivir y seguir desarrollando la vocación es algo de lo que uno se siente privilegiado. Agradezco constantemente de poder estar viviendo mi vida.

- ¿Te pasó que te digan algo malo porque se creyeron demasiado un personaje tuyo?

- El malo de Resistiré era tan malo, generaba tanto miedo, que en lugar de insultarme, se corrían. Eso habla bien del laburo y que estaba llegando muy bien al público porque ni ellos mismos podían separar a que era un actor el que lo interpretaba. Me causaba gracia y es algo muy lindo que la gente se crea que eso está sucediendo. Yo no podía dar un guiño de "no te creas esto" porque hay que cumplir ese rol.

Grilla completa del Festival de Unipersonales en Mendoza

Jueves 13 de abril | Ceremonia de Apertura de festival y función | 21.30 hs.

Obra: CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA

Protagonista: FABIÁN VENA

Viernes 14 de abril | 21.30 hs..

Obra: BUSCANDO A MADONNA

Protagonista: EMILIA MAZER

Sábado 15 de abril | 21.30 hs.

Obra: JUANA VIVE

Protagonista: LUISA KULIOK.

LUISA KULIOK, ADEMÁS DE PRESENTAR SU OBRA, BRINDARÁ UNA CHARLA ABIERTA.

Domingo 16 de abril | Charla abierta | 17 hs.

CHARLA ABIERTA DICTADA POR LUISA KULIOK JUNTO A ROBERTO ROMANO

Domingo 16 de abril | 21.30 hs.

Obra: SERGIO GONAL

Protagonista: SERGIO GONAL

SERGIO GONAL SE PRESENTA EL 16 DE ABRIL.

Sábado 29 de abril | 21.30 hs.

Obra: MODESTAMENTE

Protagonista: DANIEL FANEGO.

Miércoles 3 de mayo | 21.30 hs.

Obra: HISTORIOTIPOS

Protagonista: ANITA MARTÍNEZ

Jueves 4 de mayo |Ceremonia de Cierre del Festival y función | 21.30 hs.

Obra: EN EL AIRE

Protagonista: FACUNDO ARANA

Entradas a la venta en entradaweb