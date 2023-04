El posteo de Virginia da Cunha, ex Bandana, que alertó a sus seguidores

Virginia da Cunha volvió a preocupar a sus seguidores con su última publicación en sus redes sociales. Con una foto con los ojos llenos de lágrimas, la ex Bandana habló sobre la "adicción al drama" y sus consecuencias negativas.

"El cuerpo es adicto al cortisol y la adrenalina que el cerebro segrega cuando se presenta una situación dramática. Es tan adicto a esa intensidad que en vez de ver las cosas como son, les antepone el sentido de la emoción. Asumir amenazas, peligros, conflictos, traición te aleja de tu propia realización", comenzó expresando la cantante.

"Cuando estamos en el drama no logramos ver la información, nos domina la emoción. La emoción anula la capacidad de observación y de reales oportunidades. Debemos trabajar para salir de esta zona cómoda adictiva", agregó. "¿Cuánto drama hay en tu entorno que no te permite manifestar lo que realmente deseás?", se preguntó.

El posteo de Virginia que preocupó a sus fans.

"Ser quien despliega el acto dramático, siendo negativo, agresivo, conflictivo o víctima, para llamar la atención o ser quien siempre está recibiendo drama de los demás creyendo poder salvarlos, son las dos puntas del mismo problema", reflexionó.

Finalmente, Virginia concluyó su posteo con un sentido pedido: "¡Cortemos la novela, chicos, y aprendamos a tener buenos pensamientos que la vida es demasiado bella y se nos vuela!".

Recordemos que esta publicación se da a días que su ex compañera de Bandana, Lourdes Fernández, denunció haber sido golpeada y confesó su adicción al alcohol.

"Esto es lo que me hace mi gente, porque soy alcohólica y soy sufriente y me están cuidando. Entonces cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano..." explicó la artista visiblemente afectada por lo sucedido.