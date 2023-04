El inesperado ex Gran Hermano 2022 que fue confirmado como primer participante del Bailando 2023

Marcelo Tinelli regresa en julio a la televisión y lo hará a lo grande debutando por la pantalla de América TV con la edición 2023 del Bailando. Las expectativas sobre las figuras que formarán parte del certamen de baile están a la orden del día.

En este contexto, este miércoles, Ángel de Brito reveló en LAM el primer participante confirmado. "Es hombre, ex participante de Gran Hermano 2022, Marcos por ahora no está, obviamente lo quieren, pero por ahora no", comenzó informando el conductor.

"Es nada más ni nada menos que el señor Tomás Holder", anunció. Acto seguido, mostró el video donde el rosarino anunció en sus redes sociales que estará formando parte de Showmatch.

Tomás Holder estará participando del Bailando 2023.

"Me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben", afirmó Holder. En este sentido, De Brito le advirtió: "Te debemos a Barón".

"No tengo palabras de agradecimiento. La verdad estoy mudo. Todo lo que pasé para llegar hasta acá, todo lo que recorrí, todo lo que aguanté. Gracias a mis amigos por estar siempre, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por abrazarme siempre muy fuerte, gracias a mi viejo por esas charlas largas y profundas. Gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amo", expresó Holder en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Tomás fue el primer eliminado del exitoso reality de Telefe. Pero a pesar de haber estado tan solo una semana en la casa más famosa del país, logró ser tenido en cuenta por Tinelli.