Nazarena Vélez se hizo un tatuaje para homenajear a su hija Barbie: qué se hizo

La vida giró y se transmutó para siempre. Ya nada volverá a ser igual para Barbie Vélez, que hace unos meses se convirtió en madre por primera vez con la llegada de Salvador. Este acontecimiento magnánimo también trastocó todo para Nazarena Vélez.

La panelista de LAM se sumergió de lleno en la experiencia de configurarse como abuela, a pesar de su extrema juventud. Lejos de tomarse como un signo del paso del tiempo, y caer en cierta depresión, la actriz vive a full este nuevo escenario.

Nazarena sonríe, vuela de emoción, emana una felicidad inconmensurable y acompaña a Barbie a pleno, en cada uno de los pasos de la maternidad, a tal punto que se arremanga y cuida al bebote prácticamente todos los días, para darle un descanso a su hija.

Tal magnitud de movilización de sus sentimientos, esa explosión de amor, que la angelita decidió marcar para la eternidad el aterrizaje de su nieto. ¿Cómo? Sí, la actriz se sentó en una casa de tatuajes para impregnarse en la piel el nombre de Salvador.

Para esta aventura, Nazarena le contó a sus seguidores de redes sociales, un ámbito en el que se desenvuelve con naturalidad, las vibraciones en la previa de ese diseño: “Tengo un montón de cosas por hacer, lo primero, me voy a hacer el tatuaje que me quería hacer desde ayer, que no pude, así que hoy".

Y luego, Vélez posteó un par de fotos para graficar el resultado de ese dibujo en su dermis, así se puede dilucidar que en su antebrazo reza: "La energía de mi vida Titi, Chyno, Barbiem, Salvador”. Todo esto al lado de un pollito muy tierno, todo un simbolismo.