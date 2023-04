Las inesperadas declaraciones de Andrea Rincón en relación a la denuncia contra Jey Mammon

La denuncia por abuso sexual que pesa sobre Jey Mammon sigue generando fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo. Luego de que Lucas Benvenuto revelara el vínculo que lo unió con el humorista desde sus 14 años, fueron muchas las figuras del mundo del espectáculo que decidieron soltarle la mano a exconductor de La Peña de Morfi (Telefe).

Desde Ángel de Brito, pasando por Nazarena Vélez, fueron varias las personalidades que dieron su opinión sobre la situación que atraviesa Mammon.

Ahora, en diálogo con Socios del Espectáculo, Andrea Rincón sorprendió al salir a bancar a Mammon. Consultada sobre la denuncia que su amigo recibió, la actriz tomó partido y dio su visión de los hechos.

"Yo no soy una persona imparcial en el tema. Soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil", respondió Rincón al ser consultada sobre cómo está su vínculo con Mammon.

Andrea Rincón. Fuente: Instagram @andrearincon_top

"Lo voy a acompañar hasta el último momento. Yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cag… al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento", agregó.

"Si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera. Teníamos una televisión que hace cinco años ponía a un Guillermo Francella babeándose por la nena (el personaje que interpretaba Julieta Prandi) que era la amiguita de la hija. Por suerte, todos nos deconstruimos", opinó.

"¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?", le consultó el movilero. "Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo", respondió picante Rincón.

"Yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial. A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusatorio es muy fuerte", concluyó contundente.