El categórico pronóstico de Lucas Benvenuto sobre el futuro de Jey Mammon

En la primera entrevista que dio en televisión Lucas Benvenuto, el joven profundizó en el historial de abusos que sufrió durante su infancia y adolescencia, pero además se refirió a su historia con Jey Mammon, incluyendo un comentario sobre el futuro del artista al que denunció ante la Justicia y públicamente.

Junto a Karina Mazzocco, Lucas Benvenuto habló para el programa A la Tarde (América) desde Ushuaia, y cuando le preguntaron al deportista sobre si se siente aliviado de que Jey Mammon se haya ido a España, el entrevistado respondió con notoria angustia: “No me siento aliviado, no me hace feliz. No siento que saqué la victoria en algo, te soy sincero. No lo estoy disfrutando. Cualquier persona podría pensar que lo estaría festejando que se fue del país y la verdad es que no”.

Lucas Benvenuto dio su primera entrevista en televisión junto a Karina Mazzocco. Foto: Captura TV.

Acto seguido, cuando Mazzocco consultó: “¿Y qué sentís?”, tras un instante de silencio Benvenuto contestó: “Un vacío. Me preparé psicológicamente para que no me dañen nunca más. Entonces, no siento nada. No me hace sentir nada, es nulo. Siento que igual es como una coraza, como un protector que tengo para no dejarlos entrar más. Cómo se muevan hoy en día (sus abusadores), lo que hagan, lo que digan, si dicen que miento, que no miento, si prescribe, si están preso. Me da lo mismo”.

En la entrevista, Lucas Benvenuto dejó en claro que la denuncia que hizo contra Jey Mammon no fue la única que la Justicia declaró prescripta, y aseguró que no quiere pedir el juicio por la verdad para no volver a someterse a un sistema al que tildó de frío.

Por otro lado, cuando en la nota le preguntaron a Benvenuto sobre las notas que dio en televisión Mammon, el denunciante explicó: “No me sorprendió que Jey hablara. El efecto sorpresa de ver cómo se defiende mi abusador lo perdí en los juicios. Llegué muy curtido para que hoy no me sorprenda”.

Finalmente, sobre el presente de Jey Mammon en Madrid, y avisorando cuál sería su futuro, Lucas Benvenuto deslizó: "No me sorprendió que se fuera del país. Pienso que va a volver, pero ese es su problema. Mi prioridad ahora es sanar. Me tengo que ocupar de ser feliz”.