Yanina Latorre reveló la verdad sobre la crisis de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Hace unos días, una frase que Tini Stoessel dijo en un show en Santiago del Estero instaló la versión de que su relación con Rodrigo de Paul atravesaba momentos críticos. Y ahora, en medio de fuertes rumores, Yanina Latorre contó en LAM todo lo que sabe sobre los vaivenes de esta pareja que ya lleva más de un año.

“Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”, fueron las palabras que Tini Stoessel dijo arriba del escenario, antes de cantar un tema, y encendieron las alarmas.

Sin embargo, según aseguró Yanina Latorre en el programa de América, esa introducción Tini la repite una y otra vez en sus shows y no hace referencia a Rodrigo de Paul, sino a un ex de la cantante que la decepcionó en el pasado.

“No están separados, el problema es que él vive en España y ella vive viajando por el mundo”, arrancó la panelista estrella del ciclo de Ángel de Brito, que tiene contacto directo y familiar con Tini, ya que hace años que tiene una estrecha amistad con su mamá, Mariana Muzlera.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul enfrentan rumores de crisis. Instagram Tini Stoessel.

Ante la catarata de rumores que arrancaron sobre la parejita en el último tiempo, Latorre explicó: “Como hace un mes que no están juntos, porque él está jugando y ella viajando y no se han mandado fotos por Instagram, ya hablan de crisis. Una relación no se muestra por Instagram”.

Yanina Latorre habló de los próximos pasos de Tini Stoessel

Como para reforzar la idea de que todo sigue viento en popa para la parejita, la angelita agregó: "Mañana vayan al aeropuerto, ella está acá, va a Madrid y se queda 30 días". Luego, sumó su postura personal sobre los próximos movimientos de La Triple T: "Esto es una opinión, creo que ella va a estar cada vez instalada en España, ahora que tiene un mes libre elige con él, no Buenos Aires".

“Ella va a estar cada vez más tiempo instalada en Madrid, van a ver. Ella se mueve por el mundo, vive de gira, pero cuando no tiene shows, elige estar en España, con De Paul”, insistió, dando por cerrado el debate.