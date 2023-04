Una exalumna de catequesis apuntó contra Jey Mammón: "Se cosas"

En las últimas horas se viralizó un fragmento de una entrevista que Jey Mammon le dio a LAM en 2017, en el que hablaba de su pasado como profesor de catequesis. "Me echaron de todos los colegios. Yo me comprometía con las historias de los alumnos. Y ahí había un chico que los padres supuestamente le pegaban. Me quise involucrar en esa historia y bueno... A veces involucrarse termina siendo peor. Hay que comprometerse aunque el costo termine siendo elevado", expresó sobre los motivos que determinaron el fin de su vínculo con diferentes instituciones educativas.

A partir de esa nota, una joven de Tik Tok que fue alumna del conductor de Telefe contó detalles de esta situación. "Yo fui alumna de Jey Mammon. Sé cosas, pero nada certero; entonces no las puedo decir aún. Pero pienso seguir investigando", comenzó expresando en el video que compartió en la red social.

Jey Mammon.

"Voy a hablar de un tema extremadamente delicado, quiero tratar de medir mis palabras. Yo fui alumna de Jey Mammon en el colegio, él era mi profesor de catequesis, hace aproximadamente 17 años. Hace un tiempo Jey fue al estudio de LAM, nombró al colegio y contó que lo habían echado, esto es real", recordó.

“Ahora, ¿por qué lo echaron? Sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, que no sé si es real. Dijo que se había involucrado con una familia. Yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga. Justamente mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno", agregó.

"Esto pasó hace 17 años, perdí contacto con un montón de gente. Si hay alguien que quiera decir algo, o no se anima, o le pasó algo, o sabe algo, sabe que puede contar conmigo", finalizó alentando a otros exalumnos de la institución a que dieran su testimonio.