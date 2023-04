Revelan quién sería el reemplazo de Jey Mammon en La Peña de Morfi: "Es el sueño del canal"

A raíz de la gravísima denuncia que Lucas Benvenuto le interpuso a Jey Mammon, en Telefe se abrió un gran interrogante, ya que decidieron desafectarlo de la conducción de La Peña de Morfi, por lo que se vieron obligados a salir a buscar un reemplazo.



Apenas el testimonio de Lucas ocupó la agenda de los medios no sólo del espectáculo sino de interés general, se tomó la decisión de, en primera instancia, apartar al humorista del programa, para luego terminar disolviendo el contrato.



Luego de varias ediciones en las que lo único concreto estaba referido a la ausencia de Jey Mammon, aunque ahora ya entraron en la recta final de las negociaciones para definir al reemplazante.

Jey Mammon. Foto: captura de TV.



Juan Etchegoyen, en Mitre Live, contó que las autoridades de Telefe están detrás de una figura rutilante para que se haga cargo de la conducción de La Peña de Morfi, que sería el objetivo excluyente por estos días.



“El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko. Es el sueño del canal. Me cuentan que es el apuntado y sería una bomba”, contó el periodista.



“Me gusta porque es un ícono de la señal a través de la historia. Es un conductor que vive en el interior y mucho tiene el programa de eso también. Es un tipo federal y la gente lo ama”, analizó Juan Etchegoyen sobre la posibilidad más que concreto.

Justamente sobre las chances de que Juan Alberto Mateyko se convierta en el conductor de La Peña de Morfi, Juan Etchegoyen dio detalles de cómo están hoy las gestiones para que ese deseo se vuelva realidad.



“Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que, como te digo, es un sueño repatriarlo. Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas. Yo le escribí, pero no me contestó”, contó.