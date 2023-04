Habló la supuesta amante del Tucu López, tras la escandalosa separación de Sabrina Rojas

Sin lugar a dudas, la bomba mediática de esta semana la protagonizan Sabrina Rojas y el Tucu López. La pareja confirmó ayer lunes su separación, en medio de rumores de infidelidad de parte del locutor.

Fue la actriz quien reveló la triste noticia a Nancy Duré. La panelista de Socios del Espectáculo (El trece) compartió el chat de mensajes que mantuvo con la rubia. "Estoy separada", fue la respuesta tajante de Rojas ante la consulta de la panelista.

Tras las repercusiones de la noticia, este martes salió al aire en el programa de chimentos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la supuesta tercera en discordia de la pareja. Se trata de Damaris Cané quien fue vista junto al conductor en un boliche. Pero según revelaron varios testigos presentes en el lugar, ambos se fueron juntos y habrían pasado la noche en un lugar íntimo.

Durante la entrevista, la joven se refirió a los rumores."Solamente estuve en Zebra", respondió ante la pregunta si pasó la noche junto al conductor.

Damaris Cané, la supuesta tercera en discordia entre Sabrina Rojas y el Tucu López.

"Pero hay testigos que los vieron a los besos", añadió Pallares. Ante esta afirmación, la modelo lo negó. "No hablamos demasiado, solo estuvimos en un boliche tomando unos tragos junto a un grupo de amigos", reveló.

"Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado", replicó Duré. Pero la modelo volvió a negarlo.

Ante la consulta sobre cómo se conocieron, contó: "Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga que fui me dijo, ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso".

Tras las repercusiones de la noticia, Damaris Cané publicó un picante mensaje en las redes.

Sobre su vínculo con el Tucu, la modelo reveló que siguen en contacto: "Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados".