La impactante revelación de Marian Farjat: "Me ofrecieron hacer un trío con una menor de 14 años"

Luego de la imputación contra Marcelo Corazza por el delito de corrupción de menores y la posterior denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto, quien aduce haber tenido 14 años en el momento de conocer al conductor, generó gran revuelo en el mundo del espectáculo nacional ya que ambos son figuras conocidas dentro del ambiente.

En este contexto, y tras las repercusiones mediáticas de las denuncias, en las redes sociales se viralizó una entrevista que protagonizó Marian Farjat en el programa de streaming Estamos en Una hace algunas semanas atrás. Durante la charla, la ex participante de Gran Hermano reveló el difícil momento que atravesó en Dubai luego que un jeque le ofreció hacer un trío con una menor de 14 años.

Según contó Farjat, hace unos años viajó a Dubai para hacer un trabajo de presencia y vivió una pesadilla. Luego de formar parte de una cena junto a las personas que la habían contratado, un jeque le propuso hacer un trío sexual, pero con un detalle no menor: la tercera involucrada tenía 14 años.

Marian Farjat.

"Me escapé de Dubai. O sea vas por imagen y de repente viene un jeque con una china de 14 años y quieres que hagas un trío", expresó. "Estuve ahí. Cuando me di cuenta le pregunté a la chica cuántos años tenía, y me dijo que tenía 14 años. Era la secretaria de un jeque. Pero fue muy loco porque la mina estaba muy agradecida. La mina estaba agradecida porque decía que él la había sacado de Tailandia, como de una villa donde vivía y creía que le debía todo a él. La nena quería que yo hiciera el trío. Yo me fui, no pude", reconoció

Así, Marian contó que no siempre las ofertas laborales de este estilo son reales, sino que muchas veces están disfrazadas para llevar adelante la prostitución y la trata de menores bajo estas supuestas oportunidades laborales.