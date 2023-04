Así está hoy Verónica Vieyra a sus 55 años y tras 30 años de Naranja y media

Naranja y Media fue uno de los más grandes éxitos de Telefe en la década de los 90. Una de las protagonistas de aquella telenovela fue Verónica Vieyra, quien apareció nuevamente en las redes sociales con 55 años y mostrando que sigue igual de espléndida.

En aquella serie televisiva, los protagonistas eran Verónica Vieyra, Guillermo Francella y Millie Stegman. Sin embargo, estaban muy bien acompañados por Claudia Lapacó, Chany Mallo, Daniel Miglioranza, Silvestre y Marcelo Mazzarello, con sus respectivos personajes.

En este sentido, ahora que pasaron casi 25 años del lanzamiento de esta telenovela, Verónica Vieyra volvió a posar pero no lo hizo en soledad, ya que apareció junto a Marcelo Mazzarello, quien siempre se mostró como un amigo para ella dentro de Naranja y Media.

“Pasaron 24 años y parece que fue ayer. Un compañero increíble y una pareja de novela que será siempre adorada por mí. Hoy él debutó con su obra ‘Extra Virgen’ en el Paseo la Plaza y se llevó aplausos de pie”, escribió la actriz acompañada de la imagen con su ex compañero.

Además, aprovechó la ocasión para dejarle algunos elogios sobre cómo es él a la hora de trabajar: “Y sin duda no dejó de demostrar el tremendo actor que es. Éxitos siempre, mi querido, Marcelo Mazzarello”.

En lo que respecta a su vida personal, Verónica Vieyra se encuentra enamorada de Claudio Sobredo, un abogado que supo conquistar su corazón desde hace un tiempo. “Hace ocho años que estoy en pareja y es el amor de mi vida. De esos que te imaginás, soñás, pero qué creés no suceden. Es un amor sano, tranquilo y él es muy buen compañero”, comentó sobre su pareja.

Además, en una nota con UCL TV, contó cómo lo conoció: “Era un sábado a la noche y yo estaba tomando un tecito con una amiga, mientras armábamos una producción para teatro en jogging y sin arreglarnos. En eso me llama mi hija y me dice que vayamos al carnaval, que había conseguido unos trajecitos. Imaginate que mi primera respuesta fue negativa. Estábamos así nomás. Pero ella me convenció y fuimos”.

“Subimos unas gradas y cuando estoy bajando, veo un pelado de espaldas y le digo a mi amiga: 'Este es el amor de mi vida'. Mi amiga se empieza a reír porque yo ni siquiera lo había visto de frente. 'Otra vez', me dijo ella en broma. Finalmente, cuando lo vi de frente no lo podía creer”, confesó sobre cómo se enamoró.