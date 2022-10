Cuántos años menos tiene el novio de Verónica Vieyra y por qué no se quiere casar

Verónica Vieyra brindó una entrevista en la que habló de la increíble historia de amor que vive con Claudio Sobredo desde el año 2014. Asegura que fue amor a primera vista. Alejada del ruido de Buenos Aire, Vieyra regresó hace varios años a Gualeguaychú, su ciudad natal, para vivir una vida mucho más tranquila de lo que fueron sus años al lado del cantante Silvestre. La ex actriz volvió junto a sus dos hijas, Macarena y Camila.



Lo que seguramente Verónica jamás imaginó en aquel momento es que al poco tiempo de instalarse nuevamente en Entre Ríos el amor volvería a tocar su puerta para formar una nueva familia con alguien que no tenía ningún tipo de relación con su mundo anterior. Incluso, con la curiosidad de llevarle diez años de diferencia.



Así fue como se enamoró perdidamente de Claudio Sobredo, “abogado y pelado”, según lo definió ella misma en una charla íntima con Andrea Chiarello, para “Mamá Felices”, (UCL TV canal 567 flow).





“Hace ocho años que estoy en pareja y es el amor de mi vida. De esos que te imaginás, soñás, pero que creés que no suceden. Es un amor sano, tranquilo y él es muy buen compañero”, comentó Verónica Vieyra.



“Era un sábado a la noche y yo estaba tomando un tecito con una amiga, mientras armábamos una producción para teatro en jogging y sin arreglarlos. En eso me llama mi hija y me dice que fuéramos al carnaval, que había conseguido unos trajecitos. Imaginate que mi primera respuesta fue negativa. Estábamos así nomás. Pero ella me convenció y fuimos”, contó.



“Subimos unas gradas y cuando estoy bajando, veo a un pelado de espaldas y le digo a mi amiga: ‘Este es el amor de mi vida’. Mi amiga se empieza a reír porque yo ni siquiera lo había visto de frente. ‘Otra vez’, me dijo ella en broma. Finalmente, cuando lo vi de frente no lo podía creer. Era re lindo, tenía unos ojazos. Me quedé como una boba, callada, sin saber qué decir”, agregó Verónica.





“Después él le escribió a mi amiga para pedirle mi teléfono. Yo le dije que no, que si tenía que ser nos íbamos a volver a cruzar por ahí. Como a las dos semanas nos volvimos a ver en el carnaval. Él estaba del lado de enfrente y le hacía señas a mi amiga. Yo estaba con mi nieto a upa, que se me había dormido. Nada que ver”, recordó.



“Él es abogado, nada que ver con mi rubro. Nos amalgamamos adaptándonos uno al otro. Yo empecé a levantarme temprano para desayunar con él. Tiene diez años menos que yo. Antes ellos estaban con chicas diez años menores y ahora nos toca a nosotras estar con chicos más jóvenes”, comentó Vieyra.