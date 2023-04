Mariana Farjat contó por qué se escapó de Gran Hermano en 2016

El boom de Gran Hermano atravesó todo, absolutamente todo en la sociedad argentina, por la magnitud del sismo del reality, que retornó después de varios años y rompió los ratings. En esa oleada de repercusión, Mariana Farjat sacó a relucir su historia polémica con el programa.

La mediática se erigió en una participante picante en la edición 2015, en la que avanzó hasta altas instancias y casi se inmiscuyó en la final. Para el siguiente año, la producción la incrustó a través de un repechaje. En esa temporada, la famosa protagonizó un escape de la casa.

En una visita a una plataforma de streaming, República Z, Marian se retrotrajo en ese episodio tan singular y arranó con la explicación de las sensaciones agrias en su nueva inmersión en el reality. “No está bueno para vivir una experiencia la primera vez, es único. Y después, la segunda vez, ya no era lo mismo. No tenía ese entusiasmo, esa adrenalina de la primera vez. Y además, no estaba en un buen momento, no lo disfruté mucho”, aseguró.

Eso derivó en esa intempestiva reacción de salir de la propiedad, y de la competencia, por lo que esgrimió un motivo muy singular. “Fui una inconsciente. En ese momento estaba poseída. Posta, hablando en serio...”, exclamó Farjat. En pos de tratar de ahondar en esa experiencia extraña, Marian soltó: “A mi me exorcizaron hace poco. Ahora me río, pero en su momento fue feo. Me di cuenta de que necesitaba algo espiritual, necesitaba creer en algo. Me aconsejan a ver un padre y estaba poseída. Me dijo que estaba poseída por un demonio. Ahora me siento una santa”.