Karina La Princesita contó cómo lleva su salud mental

Karina La Princesita volvió a hablar acerca de su salud mental. La reconocida cantante confesó que se encuentra mejor que antes y que está en tratamiento con psicólogos y psiquiatras. “Le perdí un poco el miedo a esto de decir que estoy medicada”, reveló entre otras cosas.

Karina La Princesita volvió a hablar acerca de su salud mental

No es la primera vez que Karina La Princesita se abre al mundo y habla acerca de su salud mental. Ya en 2020, por ejemplo, había confesado en Los ángeles de la mañana que sufría de depresión y que varias veces tuvo que estar internada. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís”, dijo en una ocasión, y luego agregó que “no sabés qué hacer” y que “no podés respirar”.

Karina, en una de sus presentaciones más recientes - Fuente: Instagram Karina La Princesita (/kariprinceoficial)

También explicó que los problemas de salud mental son iguales a cualquier otro, en el sentido de que “si vos tenés algo, no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave”. La cantante de 37 años siempre manifestó que hay que ocuparse de esto para evitar consecuencias serias, como puede ser una depresión. Y es algo que sabe por experiencia propia, ya que durante mucho tiempo trató de esquivar sus problemas enfocándose en su carrera profesional, hasta que tocó fondo y supo que no quería seguir más en esa situación.

Karina La Princesita: esto es lo que dijo en Luzu TV sobre su estado de salud

Si bien nunca terminó de revelar cuáles fueron los motivos más graves que la afectaron en su vida, Karina sí se expresó en varias ocasiones acerca de lo mucho que padeció los maltratos que recibió por parte de la prensa y del mundo del espectáculo.

De visita en Más de lo mismo, el programa de Luzu TV, la cantante y compositora hizo alusión a los comentarios de odio que recibía en base a su cuerpo. “Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, me quería morir de tristeza”, dijo con total honestidad. Asimismo, recordó el momento en el que tocó fondo. “Me destruyó, y vos ante la destrucción, las adversidades y todo lo que pasa en la vida tenés 2 caminos: o hundirte o salir a flote”.

“A mí no me tira abajo nadie más”, expresó con contundencia la artista. “Pero tuve un proceso muy largo para que eso no me lastime”, indicó para finalizar.