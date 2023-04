El terrible mensaje de Gastón Trezeguet contra Jey Mammón: “No debería…”

La entrevista que Jey Mammón le dio en exclusiva a Jorge Rial este viernes terminó generando una reacción en cadena y diferentes repercusiones en los medios. El exconductor de Telefe habló de la causa de abuso sexual a Lucas Benvenuto, despertando varios comentarios y entre ellos destacándose la palabra de Gastón Trezeguet.

Después de un primer pantallazo de la nota develado durante la noche del jueves, finalmente la espera llegó a su final este viernes por la tarde cuando se emitió de manera completa la nota que Jey dio para Argenzuela.

Gastón Trezeguet hizo un fuerte descargo hacia Jey Mammón.

En dicho mano a mano con el programa de C5N, el presentador habló de su vínculo con el denunciante, con los medios de comunicación y también dio detalles sobre cómo quedó su relación con Telefe, explicando que la desvinculación tuvo que ver también con una decisión suya.

Dentro de dicho marco, Trezeguet salió al cruce luego de ver la nota que el famoso dio para el show de Jorge Rial y lanzó un fuerte veredicto en sus redes sociales.

"Nunca lo escuché decir me equivoqué estuve mal , no debería haber tenido ningún tipo de vínculo con Lucas al ser menor", explicó el ex Gran Hermano en su Twitter.

Y agregó, para cerrar el tema: "En cambio lo escuché culpar al medio, a los gays, a la época, a todo y a todos menos a el". El productor de Telefe estaba al tanto de la nota y de hecho utilizó el hashtag de Argenzuela para hacer mención directa a Jey.

El tuit de Gastón Trezeguet disparando contra Jey Mammón.

Recordemos que, cuando hace poco más de diez días que salió a la luz la causa de abuso sexual contra Benvenuto cuando este era un menor, el canal de las pelotas decidió poner en pausa el trabajo del conductor de La Peña de Morfi. En su lugar, el pasado domingo estuvo conduciendo Georgina Barbarossa.

Mammón, en la nota que le dio a Rial, habló entre otras cosas de este tema: "Escuché que Telefe me eyectó, y fue de mutuo acuerdo que yo no vaya a La Peña. Primero, porque no estoy de ánimo para hacerlo", contó, advirtiendo que le avisó al canal de que realizaría esta nota para Argenzuela para plantar su defensa pública.