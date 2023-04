Carlos Marcelo Sicilia: el señor radio de Mendoza cumple 60 años al aire

El lunes 1 de abril de 1963 debutaba como locutor en LV10 el joven Carlos Marcelo Sicilia. Con muchas ganas, y también algunos temores típicos de la juventud, Sicilia le daba aire a "La pulpería del Gaucho Areco", programa que se realizaba en la radio ubicada en calle General Paz y conducido por Andrés Areco.

En simultáneo en los estudios de Canal 7 se finiquitaban algunos detalles y era el comienzo de El Semanario Mundial, programa en el que también tendría su debut Carlos Marcelo Sicilia.

Estos recuerdos siguen frescos en la memoria de Carlos Marcelo Sicilia quien está cumpliendo 60 años en la radio que actualmente lo encuentra trabajando en MDZ 105.5 con Agarrate que volvemos -lunes a viernes de 13 a 14-.

"Llegaba de Estados Unidos en donde hice parte de mi secundaria que terminé acá en la Escuela de Comercio Martín Zapata. Allá había empezado la TV a color y acá en blanco y negro. Me llamaba mucho la atención y tenía de vecino, a dos casas de la mía, a Ronald Grean -reconocido conductor de Canal 7 en la década del 60-. Entonces le dije a mi mamá que hable con su madre para que me lleve a conocer los estudios, yo quería conocerlos no trabajar", cuenta muy distendido Sicilia en diálogo con MDZ.

Carlos Marcelo Sicilia comenzó en LV10 el 1 de abril de 1963.

Después de ir en reiteradas oportunidades, mientras paralelamente estudiaba Ingenieria electromecánica, lo convocaron. "Quédese, usted Sicilia, porque se nos fue el locutor de la noche y usted puede ir aprendiendo" fue la primera invitación que recibió para darle comienzo a su extensa y exitosa carrera en los medios de comunicación, "nunca más dejé ni la radio, ni la TV y amplié a la parte gráfica en donde hice minúsculos aportes".

En sus 60 años ha vivivo innumerables hechos y coberturas periodísticas, algunas de las cuales por su relevancia quedaron marcadas. "Transmití en directo desde Bostón (Estados Unidos) durante el Mundial 94, cuando sacaron a Diego (Maradona) con la enfermera. Recuerdo Chernobyl, la Caída del muro de Berlín, la caída de las torres gemelas, la guerra de Irak. Todo eso que nos cayó tan fuerte a la sociedad mundial lo vivimos", recuerda.

Claro que la forma de hacer radio cambió notablemente desde aquellos comienzos a la época actual, no solo por el desarrollo periodístico sino también un rotundo cambio tecnológico. "Antes cuando se pedían comunicaciones eran horas y días esperando. Tampoco existía la necesidad de la inmediatez porque no estaba la competencia de hoy. La radio fue perdiendo importancia, no por la calidad, sino porque empezaron a aparecer otras formas de comunicación con la llegada del internet, el ingreso de las radios de Buenos Aires a Mendoza y empezó a achicarse el nivel de la audiencia", reflexionó.

Otra foto histórica de los comienzos de Hola País. Foto: Mendoza Antigua.

Su nombre es una marca registrada dentro de la radiofonía mendocina y sus programas marcaron generaciones y crearon formas de hacer radio. "No soy consciente de lo que generé en la radio porque sigo moviéndome todos los días. No soy importante, soy conocido, no puedo dármelas de famoso. Durante todos estos años he ido todos los días a hacer lo que he hecho de la mejor forma posible", cuenta Carlos Marcelo Sicilia que condujo la inolvidable mesa de Hola País, programa emblema de radio Nihuil.

"No habrá nunca más un programa como Hola País con esa calidad humana en cuanto excelencia y profesionalismo. Éramos unos nenes gigantescos y hacíamos un producto que además nos dejaba satisfechos y felices. Lo hicimos así durante 30 años, en la mitad se fue Jorge (Sosa) a otro grupo y empezaron a aparecer el Profesor Ácaro (personaje de Rodrigo Galdeano), Carlitos Romairone y muchos otros colegas", recuerda sobre el exitosísimo programa que copaba la mañana de Mendoza junto con el recordado Hugo Cacho Cortéz. Carlos Marcelo Sicilia en el medio junto al equipo de Hola País.

Su vuelta a la radio a MDZ, tras varios años alejado del micrófono, "fue por una indignación mía. Venía escuchando radio y estaba cansado de escuchar risotadas, groserías, vulgaridad, cosa mediocre, plana. Entonces envié algunas cartas a radios, no pidiendo trabajo sino reflexionando, y me llamaron de MDZ, me propusieron estar y acepté".

"Con el cambio de programación elegí seguir en este horario porque es un programa que disfruto mucho. Hablar de lo que me gusta, hacer notas en profundidad, hablar con la gente. Mucha cultura, deportes, hablo del vino porque es algo que amo profundamente, lo conocí de la mano de Raúl Castellani. Hablo de animales, de plantas, de comida", cuenta Carlos Marcelo Sicilia sobre Agarrate que volvemos que se escucha de lunes a viernes, de 13 a 14, por MDZ Radio 105.5.