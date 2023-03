Trueno: "Mi mayor gusto es poder invertir todo mi tiempo y dinero en la música"

El próximo sábado 18 de marzo, en el auditorio Ángel Bustelo, se presentará Trueno, uno de los nuevos artistas más exitosos de la música urbana. El rapero llega con su espectáculo Bien o Mal, con el que agotó tres Luna Park en diciembre y luego arrancó una gira por todo el país.

Mateo Palacios Corazzina, tal como figura en su DNI, tiene apenas 20 años y comenzó su carrera en el mundo artístico compitiendo en las batallas de gallos y siendo campeón de dicha competencia. Trueno, nacido en el barrio de La Boca, tiene dos discos en su haber: Atrevido, que fue también lanzado en una versión En vivo, y se alzó con el Premio Gardel a Mejor álbum en vivo, y Bien o Mal, el cual presentará en esta presentación en Mendoza.

Trueno, a sus 20 años, es uno de los artistas más importantes de la nueva generación.

En una divertida charla con MDZ radio, Trueno se mostró muy agradecido y ansioso por llegar a la provincia porque "es la primera vez que llevamos el show y tengo muchas ganas de ver cómo nos reciben allí en Mendoza. Queríamos llevar este show a cada ciudad de Argentina porque lo que hicimos en el Luna Park fue increíble", comentó en diálogo con No Cantes Victoria (de 15 a 17 por MDZ 105.5).

El 20 de febrero del 2020 fue el lanzamiento del primer sencillo de su álbum debut. A poco más de tres años de aquel momento, Trueno se convirtió en uno de los artistas más convocantes del género urbano y de la nueva generación de artistas en la que también se encuentran Wos, Duki y Paulo Londra, por nombrar a algunos.

"El éxito en lo mio es esto, es ir a tocar y que la gente cante mis canciones, que te paren en la calle y te digan que está bien lo que haces. Siempre estoy muy agradecido del amor y el espacio que nos da la gente", explicó agregando que lo material no es algo que lo deslumbre: "siempre trato de estar bien con mi madre, mi padre y mi familia. Mi mayor gusto es poder invertir todo mi tiempo y mi dinero en la música para seguir haciendo esto. En Dance Crip aparecen mis abuelas, mi familia y mis amigos en mi barrio, aparece todo lo mío".

Además de Dance Crip, canción con la ganó el Gardel a Mejor videoclip corto, otra de sus canciones que superó las expectativas fue Tierra Santa. "Es una de mis favoritas en cuanto al mensaje, pero no era imaginable que llegue a un volumen tan grande de éxito porque es una canción de culto, de reivinidacion, más que para bailar", cuenta sobre Tierra Santa, tema elegido por la empresa EA Sports para que suene en el videojuego FIFA 2023. "Que se acerque una empresa de este volumen y elijan esta canción me parece muy importante", contó.

Sangría, una de las canciones que hizo junto a Wos, otro referente del género, tuvo un momento de polémica por una comparación con el rock. "Te guste o no te guste somo' el nuevo rock and roll, niño", dice en una de las frases lo que llevó a muchos amantes de la música tradicional a salir al cruce de los raperos, traperos y nuevos géneros musicales.

"Lo habló más allá de los géneros, sino en las nuevas generaciones. Cruzándome con intérpretes de la vieja escuela, como (Andrés) Calamaro y demás, y diciéndome que están de acuerdo con lo que dije, ahí me quedo tranquilo", dice dejando de lado las polémicas.

"La música no tiene condiciones, cada artista decide qué decir y qué hacer. A mí lo que me toca es redactar un poco la realidad que me pasa siendo un pibe de La Boca, un pibe de la sociedad latinoamericana. La idea es llevar un mensaje positivo a la gente. El género que yo me crié, el hip hop, me enseñó que uno tiene que agarrar sus herramientas y comerse al mundo con lo que tiene y por los tuyos. Tratamos de contagiar a la gente de manera genuina porque es en lo que me crié", cuenta Trueno haciendo referencia a su infancia en donde probablemente recibió gran influencia de su padre (Pedro Palacios, conocido en el mundo del rap como MC Peligro).

El 2022 fue uno de los años más exitosos de Trueno y en sus pergaminos ganados sin dudas que en el podio debe estar su colaboración con Gorillaz. El joven fue invitado por la banda lidera por Damon Albarn para cantar Clint Eastwood, uno de sus clásicos, en el cierre del Quilmes Rock.

"La invitación de Gorillaz me llegó por la gente de PopArt. Cuando escuché la invitación no tardé ni dos segundos en decir que sí. Me llevé una muy buena experiencia, es gente muy profesional y humilde y hacer una gira mundial con tal seriedad de fijarse en un artista local y buscarlo, pese a estar en un país que es super lejos del nuestro, habla de eso. Damon es una persona normal, muy humilde y tiene una banda increíble. Son gente transparente y muy talentosos", se llenó de elogios Trueno recordando el histórico momento.

El próximo 18 de marzo será el momento que Trueno aterrice en Mendoza y se presente por primera vez. "Será la primera experiencia y esperamos que nos volvamos a encontrar", finalizó el músico en diálogo con MDZ Radio.