Sebastián Wainraich vuelve a Mendoza con "Frágil", su exitoso unipersonal

Sebastián Wainraich, actor, conductor, comediante, escritor y más, vuelve a Mendoza para lucirse con Frágil, una obra de teatro donde el artista expone su vida personal. Esta obra que comenzó en el año 2017 y todavía sigue en cartelera por su gran éxito, se presentará este sábado 11 de marzo, a las 21.30, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz..

El espectáculo ha recorrido las salas teatrales de distintas provincias argentinas, y también ha salido del país: en septiembre del año pasado, el actor se presentó en Uruguay.

Sebastian Wainraich se sinceró con MDZ Show y dio detalles acerca de su desopilante trabajo. Además, contó cómo es su relación con nuestra provincia:

- Venís de nuevo a Mendoza con tu obra Frágil. Si bien llevas seis años con esta obra en los escenarios, hay muchos que todavía no la conocen. ¿Podrías contar de qué trata?

- Cómo vos decías, tiene seis años. Pero bueno, en realidad estuvieron los dos años de la pandemia en el medio y prácticamente no lo hice; y después no hago temporadas muy largas, por distintos temas como las ocupaciones y la vida en general. A Mendoza fui el año pasado y la verdad que fue espectacular, así es que decidimos volver. Viajamos contentos, a la expectativa; estoy haciendo la obra acá en Buenos Aires y le está yendo muy bien, así es que siempre me gusta salir. Va a parecer re demagogo, pero Mendoza está buenísimo: el vino, las montañas, pasear, comer; y además es una plaza teatral súper poderosa dentro de nuestro país. Es una obra que a mí me gusta mucho hacerla, es muy intensa. Es una comedia profunda. Atravieso los temas cruciales de la vida, pero desde el punto de vista de la comedia. Tiene distintos climas el show: hago cuatro personajes.

- Elogias mucho a la provincia. Para vos, ¿cómo ha sido la recepción del público mendocino cuando has venido?

- Espectacular. Fui con el show anterior y con éste el año pasado; se agotaron las entradas aquella vez. El teatro es precioso y grande. Es un público efusivo, participativo. Cuando he salido a saludar formalmente en el hall, todos tenían algo para decir: que se habían reído, que se habían quedado pensando en algo; u otra opinión o muestra de cariño. Y todos te recomiendan un buen lugar para ir a tomar o comer algo, eso también está buenísimo.

-¿Qué o quién te inspiró para hacer este espectáculo?

- Nada en particular, en realidad. Me acuerdo que empecé a escribir cuando volvía de actuar en España. En el avión me puse a escribir y ahí empezaron a arrancar algunas ideas. Me gustaba la palabra "frágil", y alrededor de ese concepto empecé a escribir. En un momento me olvidé, porque no anoté la palabra en ningún lado; y le pregunté a mi hija, que le había contado, y gracias a ella me acordé que le íbamos a poner "Frágil" al show.

- ¿Le agregarías o sacarías algo?

- No le sacaría nada. Tal vez sí le agregaría. Siempre falta un poquito más, viste. De hecho, siempre estoy agregando. Ahora que volví a hacerla, acá en Buenos Aires, le agrego texto; inevitablemente sucede eso, porque la vida, que se yo, me van llevando cosas que suceden en el escenario, que se me ocurren en los ensayos y durante la obra. Entonces siempre voy agregando. A nivel macro, no sé si le agregaría un personaje más. Me parece que la obra está completa.

- Si pudieras escoger a alguna persona que conocés para que participe en Frágil, ¿a quién elegirías y por qué?

- Va a parecer re egoísta, pero es un unipersonal. Alguna vez, me parece que cuando festejé cien funciones o algo por el estilo, tuve artistas invitados: vino Dalia (Dalia Gutman, humorista y esposa de Sebastián), Peto Menahem, Miss Bolivia a rapear, Pablo Fábregas. Pero no me imagino a otra persona conmigo en el escenario, por lo menos en esta obra. Wainraich ha sacado más de una carcajada con "Frágil". Créditos: Instagram Rominasicari.

El comediante describió la obra en sólo tres palabras: graciosa, intensa y profunda.

- En lo que es televisión, teatro, radio, ¿tenés pensando hacer algo nuevo?

- Estoy con la radio todos los días. Y estoy escribiendo, también. Siempre estoy ahí armando algo. Los procesos de escritura no son cortos, son más extensos.

Las entradas ya están a la venta en EntradaWeb y los precios van desde los $4000 hasta los $4800, dependiendo la ubicación que se elija. Las mismas tienen un recargo del 10% por el Servicio Venta Internet.