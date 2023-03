The Challenge Argentina: quién se consagró como ganadora del reality

Este martes, la final de The Challenge Argentina se transmitió por Telefé. Fueron ocho los participantes que quedaron y que compitieron en los dos últimos programas para que uno de ellos ganara el premio mayor: 15 millones de pesos y un pase para ser parte de The Challenge Mundial.

Los jugadores tuvieron que enfrentarse a siete desafíos. Quien cumpliera todos estos en el menor tiempo posible, resultaría el ganador del ciclo.

La destreza de cada jugador se vio en cada programa, y especialmente en la final del mismo. Créditos: captura de pantalla.

En el octavo puesto, quedó la influencer Julieta Puente; y el youtuber Lionel Ferro en el séptimo.

Luego, en el sexto lugar, se ubicó Claudia Albertario. Eva Bargiela fue quien quedó en el quinto puesto. El cuarto lugar se lo llevó Rodrigo Cascón.

Stéfano de Gregorio, Oki y Sol Pérez, fueron los últimos tres participantes en la recta final. La modelo y presentadora argentina, Sol Pérez, terminó consagrándose como la ganadora del primer The Challenge Argentina; completando todos los desafíos en un tiempo récord: 3 horas 2 minutos y 0 segundos.

Entre lágrimas de emoción, la ganadora brindó un breve discurso: "Si me decían de qué se trataba, no lo iba a hacer porque creía no poder hacerlo, de verdad. Creí que no llegaba, fue mucho el esfuerzo, pero sentía que Guido todo el tiempo me iba diciendo ´dale amor, vos podés´, y eso te juro que me re ayudó, porque creía que no podía terminarlo. Estoy re feliz, gracias".

Sol Pérez, más feliz que nunca, publicó una foto en Instagram por el logro. Créditos: Instagram Lasobrideperez.

En Instagram, la modelo también compartió la alegría con sus seguidores, con una imagen donde se la ve sosteniendo el reconocimiento que le dio el programa.

En Twitter, "Sol Pérez" se volvió tendencia por el triunfo de la conductora.