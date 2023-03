El verdadero motivo por el que Víctor Hugo Morales se fue de C5N

Luego de siete años al aire, esta semana Víctor Hugo Morales renunció de manera sorpresiva a C5N. Según informó Luis Ventura en Invasores de la TV, el periodista se fue dando portazos, hecho una furia y haciendo un escándalo dado que le adeudaban sueldos.

"Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No necesita la plata, pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue”, fue la versión de Ventura, que luego Morales negó, asegurando que no hubo ni gritos ni deuda de parte de la emisora.

Y ahora, luego de explicar en su programa de AM sus razones para bajarse del canal donde era la cara diaria de La hora de Víctor Hugo, el periodista uruguayo ahondó en el tema, en diálogo con el móvil de LAM, donde dejó en claro que la propuesta que le hicieron en C5N era inaceptable y vergonzosa desde todo punto de vista.

“Pasó que la oferta que el canal tenía para este año me sorprendió porque era un poco distinta a la que yo venía haciendo todos los días”, empezó Víctor Hugo, y precisó: “Para este año, el canal tenía previsto mucho menos… eh… la quinta parte”.

Captura C5N.

Tras marcar que la diferencia era “mucha”, Víctor Hugo indicó: “A mí no me interesó eso, y lo entendí y discutimos, porque ellos ven que el año tiene algunas características que no ameritan el programa que yo hago”.

El relator contó que se mostró sorprendido con lo que le plantearon y aseguró que no está ni con ganas ni dispuesto a hacer algo diferente a lo que venía haciendo. “Ese fue el motivo por el que les dije ‘me voy’”, señaló y mencionó que en este nuevo giro del canal mucho pesan las mediciones y resultados.

El nuevo giro de C5N

“Hay una disposición muy fuerte a buscar el tema del rating, y se entiende que hay un cierto cansancio del tema político y que, de pronto, hay que navegar por otros rumbos, como la noticia policial o el humor”, dijo.

Por último, Víctor Hugo le contestó a Ventura: “Le juro a Luis que no fue así. Siempre, desde adentro, para darle una cierta magnificencia, le pasan a los periodistas alguna información que no se corresponde. Me despedí de mis compañeros, que son mis amigos, a las siete de la tarde tomando mate”.