Si sos fanático de la moda, no te podés perder esta serie de Netflix

A comienzos de marzo y durante todo el mes, Netflix incorporará nuevos títulos y episodios de series a su plataforma.

Next in Fashion es una de las propuestas de Netflix de este mes. La serie se estrenó en el año 2020 y este 2023, Next in Fashion volvió recargado con su segunda temporada.

Es una de las series más vistas en la plataforma, posicionándose en el puesto 8; pero, ¿qué la hace tan interesante?. Es un reality en el que se pone a prueba la creatividad de diferentes diseñadores emergentes que buscan tener un lugar en la industria de la moda. El ganador se llevará una suma importante de dinero.

El jurado está compuesto por varias figuras reconocidas: Tan France; Gigi Hadid; y Alexa Chung (que calificó a los jugadores en la primer temporada); todos expertos en la materia. Sin embargo, en esta temporada, solo estarán presentes France y Hadid.

Los participantes que buscarán ganar el gran premio de la segunda temporada son: Desyrée Nicole; Nigel Xavier; Usama Ishtay; Qaysean Williams; Amari Carter; Bao Tranchi ; Eliana Batsakis; Deontre Hancock; Danny Godoy; Courtney Smith; James Ford; y Megan O'Cain.