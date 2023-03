Cuándo y dónde se casan María Eugenia Vidal y Quique Sacco

La diputada María Eugenia Vidal y el periodista Quique Sacco llevan más de tres años en pareja y ahora decidieron dar un paso más, para ponerle legalidad a su amor: decidieron pasar por el registro civil y casarse.



Vidal y Sacco se conocieron en el año 2019 cuando ambos coincidieron en la mesa de Mirtha Legrand. Allí, aseguran los allegados, el amor floreció a primera vista, tanto que no se demoraron demasiado en hacer oficial la relación.



Quique había estado casado con la periodista Débora Pérez Volpin, quien falleció en el año 2018. En la actualidad, Sacco, que no tiene hijos, mantiene una excelente relación con los hijos de su ex mujer.

María Eugenia Vidal y Quique Sacco.



“Agustín y Luna son mis hijos del corazón. Yo los amo como un papá”, expresó hace un tiempo, cuando además reveló que ellos dos fueron los primeros en enterarse de su relación con María Eugenia Vidal.



Ahora, en Intrusos revelaron detalles de la boda. “Pensaba que era algo más lujoso, pero no. Será el 25 de marzo en la estancia El Rosario. Va a ser algo muy tranquilo y con poquitos invitados”, contó Maite Peñoñori.



“No lo puedo creer. Es la boda del año. ¡Me encanta!”, acotó la conductora del programa de América, Florencia de la V, quien además contó que se comunicó con Mirtha Legrand, quien ofició de "Celestina" en la historia entre Vidal y Sacco.

“Todavía no fui invitada. Espero serlo. ¡Me encantan los casamientos!”, le dijo la Diva de los Almuerzos a la conductora de Intrusos. En ese momento, Maite Peñoñori explicó que habrá pocos invitados a la fiesta y que hay uno solo confirmado por el momento.



“El único invitado confirmado es el ex presidente Mauricio Macri, que asistirá con su mujer, Juliana Awada”, comentó la panelista de Intrusos sobre los preparativos del casamiento entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco.