Barby Franco adelantó cuándo será su casamiento con Fernando Burlando

Barby Franco se encuentra en una nube de felicidad tras el nacimiento de su hija Sarah y el futuro tiene aún más preparado para sumar a la alegría de la modelo: ahora, anunció su casamiento con su pareja, el abogado Fernando Burlando, y contó todos los detalles sobre el esperado evento a través de sus redes sociales, donde día a día comparte extractos de su vida familiar.

La importante noticia llegó tras la pregunta de unos de sus seguidores, ya que Barby se encarga de relacionarse con sus fans de forma regular, a través de sus historias de Instagram, plataforma donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores. No es la primera vez que la modelo expresa sus ganas de contraer nupcias con el profesional, con quien lleva 11 años de relación, pero las definiciones parecen cada vez más cercanas.

“¿Se van a casar con Burlando?", le preguntó un usuario y Barby no dudó en contar sobre el próximo paso como pareja que darán con Burlando: “Sí, cuando la pequeña Sarah camine y nos pueda llevar los anillos”, aseguró por escrito junto a una fotografía de la feliz familia y un emoji de una carita enamorado, despejando cualquier posible duda sobre la relación entre ambos, que se encuentra bien encaminada.

Cabe destacar que Barby Franco y Fernando Burlando lograron su tan anhelado sueño de ser papás en diciembre, con la llegada de la pequeña Sarah, quien fue presentada con una gran producción de fotos y la feliz familia fue la protagonista de la tapa de la revista Caras. La modelo se había embarcado en una lucha de años para lograr convertirse en madre, sometiéndose a una larga serie de tratamientos e incluso atravesando la pérdida de un embarazo. Al borde de la resignación, llegó el milagro para la pareja: lograron concebir al bebé de forma natural.

Franco es una de las celebridades más populares del mundo del espectáculo argentino y día a día despierta el cariño del público. Son miles las personas interesadas en los detalles sobre su vida privada y su rutina diaria, especialmente desde el nacimiento de Sarah. La bailarina incluso considera a sus seguidores como “tíos” de la pequeña y responde las dudas y consultas que le llegan.

Algunos días atrás, la mujer sorprendió con un insólito posteo en su perfil de Instagram, donde compartió una serie de fotos con su primogénita como protagonista. El detalle que llamó la atención de los fanáticos fue que la niña se encontraba a bordo de un peculiar changuito de supermercado, acolchado con almohadones y toallas. En las imágenes se puede notar que la beba está descansando muy campante. Barby escribió: “Sarah todoterreno”.

Pese a que algunos usuarios festejaron la ocurrencia, la famosa recibió fuertes críticas: “Innecesario. Es gracioso porque está en una mansión, si estuviera debajo de un puente sería una tristeza infinita. Dejá de hacer pavadas cool, es banalización de la pobreza”. Frente a los comentarios, fanáticos defendieron a la bailarina: “Gente, es más por ella misma que por la enseñanza a la beba. Es ella quien no quiere olvidarse de ciertas cosas que evidentemente la llevaron hasta donde está hoy. Por otro lado al ser abierto es súper fresquito. Excelente idea”.

“En estas no te banco, Barbarita. La nena nació con otra realidad. Vos podés contarle tus orígenes y que siempre sepa que su mami luchó para superarse, pero de ahí a hacer un show con el techo y el carrito de supermercado, me parece que ya es un montón. ¿Qué sigue? ¿Un pata pata en un cajón de manzanas? Es tu hija y podés hacer lo que gustes, pero como lo compartís, me tomo el atrevimiento de comentarte esto”, expresó un usuario.