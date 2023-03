Mariano Martínez confirmó finalmente su romance con Triana Ybáñez

Hace unos meses nació el rumor, a raíz de fotos muy sospechosas en Instagram. Ahora, quedó absolutamente confirmado: Mariano Martínez hizo oficial su noviazgo con Triana Ybáñez, una joven bailarina.



El actor se tomó su tiempo para confirmarlo, pero en una nota con Socios del Espectáculo le puso el sello de oficialización a la relación, a pesar de que en un primer momento jugó un poco al hermetismo.



“Estás en un buen presente sentimental. ¿Podemos confirmarlo? ¿Estás con Triana?”, le preguntó el cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de El Trece.



“Lindo, lindo, sí, gracias”, respondió, sonriendo, Mariano Martínez, que no pudo disimular la picardía en la expresión de su rostro, intentando seguir ocultando algo que ya se caía de maduro.



“¿Te vino a hacer la segunda Triana?”, insistió el periodista, a la salida del teatro. “Estás tremendo, sí, me vino a acompañar”, contestó Mariano Martínez, confirmando, de esta manera, su relación con Triana Ybáñez.



No obstante, antes de la confirmación por boca del actor, antes ya había existido una prueba irrefutable de que había una relación amorosa entre ellos, cuando Mariano Martínez publicó la primera foto junto a Triana. "Subiste una linda historia", le dijo. "Ah, sí, sí, tampoco significa que voy a estar contando toda mi vida", aclaró el actor.

La primera foto de Mariano Martínez y Triana Ybáñez juntos. Foto: Instagram.



Había sido en Socios del Espectáculo donde lanzaron el rumor hace unos meses a partir de algunas fotos que el actor y la bailarina habían subido en sus respectivas cuentas de Instagram en los mismos lugares y casi al mismo tiempo.



Triana Ybáñez es amiga de otra bailarina, Lourdes Puppi, que también pasó por la vida de Mariano Martínez, aunque él nunca quiso blanquear esa relación. A ellos se los había visto juntos en el 2021.